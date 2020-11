Maddame Li realiza semana de promoções

Crédito: Divulgação

Com uma proposta de revolucionar o mercado da moda e proporcionar poder de compra para seus exigentes consumidores, a Maddame Li, estabelecida na rua Episcopal, 1963, loja 4, Centro, promete uma semana com preços arrasadores.

Até o dia 30 de novembro, promove a sua Black Friday, e idealizou a sua Black Week. É uma semana de promoção imperdível, com o que há de novidade no mundo da moda.

Em sua moderna e espaçosa Loja, a Maddame Li tem seus preços fixos de R$ 29,90 a R$ 99,90. Porém, imaginem descontos de 15% a 20% valor da etiqueta? Isso mesmo, a semana toda de descontos. Venha conferir!

MADDAME LI

A Maddame li é uma loja especializada em moda feminina. Possui um espaço moderno e atualizado, onde há os mais recentes lançamentos para deixar as mulheres ainda mais belas e antenadas com a moda.

A Maddame Li é um novo conceito de loja em roupas femininas em um agradável e amplo prédio, com um atendimento personalizado e ímpar, com produtos de qualidade, preços acessíveis, além de estar sempre atualizada com as tendências da moda.

A Maddame Li traz para suas exigentes consumidoras, uma variedade em vestidos, t-shirts, shorts, saias, calças e muito mais, o que proporciona a sensação de inovação a um preço justo.

SERVIÇO

Black Week a Semana Toda de Promoção

Maddame Li

Rua Episcopal, 1963, loja 4, centro

Fone (16) 99618-6588

