Imagem do Santuário Nacional visita o Santuário da Babilônia durante 5ª Romaria Diocesana do Terço dos Homens

O evento foi marcado pela presença do Pe. Anchieta, que trouxe do Santuário Nacional de Aparecida a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Também aconteceu a Santa Missa, presidida pelo Bispo da Diocese de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias.

Além da programação religiosa, os fiéis desfrutaram de um espaço de lazer e gastronomia.

A romaria nacional do Terço dos Homens, que acontece em Aparecida, já chegou a contar com 80.000 homens do movimento.

Mais de 1 mil pessoas de diversas cidades da Diocese de São Carlos se reuniram no Santuário da Babilônia, em São Carlos, na última quinta-feira (7), para a 5ª Romaria Diocesana do Terço dos Homens.