Grande estrutura será montada para atender peregrinos no dia de Aparecida da Babilônia

Com a proximidade do feriado municipal em 15/08, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, a celebração ganha ainda mais relevância este ano. O santuário, que atrai anualmente centenas de devotos está se preparando para receber os peregrinos com uma estrutura excepcional.

Uma novidade marcante para este ano é a implementação de uma estrutura diferenciada ao longo do Caminho da Fé, conhecido como Via Sacra Diocesana. Os peregrinos terão acesso a banheiros químicos a cada 5km do percurso, garantindo maior conforto durante a jornada. Além disso, pontos de hidratação estarão disponíveis ao longo do trajeto, e duas enfermeiras estarão presentes para prestar assistência médica quando necessário. Essas melhorias são fruto de uma contribuição do Sr. Bonfim, um devoto comprometido com a causa.

É importante ressaltar que, para garantir a segurança dos peregrinos e o bom andamento das atividades, será estritamente proibido o acesso à rodovia como meio de locomoção. Ademais, a utilização de churrasqueiras e coolers dentro do recinto também estará proibida, a fim de preservar a ordem e o ambiente sagrado do local.

Para facilitar o deslocamento dos fiéis até o santuário, serão disponibilizados ônibus que partirão da antiga estação até o local da celebração. Após o evento, esses ônibus realizarão o retorno ao ponto de origem, garantindo assim a comodidade e a segurança dos participantes.

Missas durante todo dia:

3h, 4h30, 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30, 18h.

Informações (16) 936181528

