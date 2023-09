Festa de São Miguel será celebrada nesta sexta-feira (29) no Jardim Tangará

Crédito: divulgação

Na próxima sexta-feira, 29 de setembro, a Igreja Católica celebra a festa dos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael.

Em São Carlos a Festa dos Arcanjos são celebradas em datas diferentes como era antigamente: 24 de Março São Gabriel que tem uma capela em construção que fica no Bairro Douradinho; 29 de setembro São Miguel que é a sede da paróquia que fica no Jardim Tangará e 24 de novembro São Rafael, que tem uma capela no Jardim São Rafael.

Para festejar o Arcanjo São Miguel está sendo preparado um bolo de 26 metros que além da massa que é preparado no próprio salão da paróquia São Miguel, tem como recheio de doce de leite e cocada. São mais de 2 mil pedaços generosos. Cerca de 50 voluntários ao longo dessa semana estão imbuídos nesta confecção do bolo do padroeiro.

A benção do bolo será as 07h da manhã desta sexta feira dia 29 de setembro feita pelo pároco Padre Éverson Cristiano Andrade do Prado. O bolo será distribuído a partir deste horário (7h00 da manhã) até seu término ao longo do dia. A adesão será de R$8,00. Haverá tendas em frente a Igreja facilitando a localização. Além do bolo, os fiéis que desejarem poderão adquirir velas de São Miguel e para beber água e suco. Terá também vendas de cachorro quente. Aos fiéis que passarem pela igreja São Miguel neste dia haverá espaço com tendas para acolher as pessoas, na parte interna.

"O bolo de São Miguel ficou conhecido na cidade devido toda preparação ser feita pelos próprios voluntários inclusive as massas. Tudo feito com carinho, zelo e amor pelos voluntários. Além do especial o sabor", diz padre Éverson.

Além da parte festiva tem a parte religiosa da festa de São Miguel. Durante o dia serão celebradas 5 missas a saber: 06h; 09h; 12h; 15h; e as 19h30.

Na missa da manhã as 06h terá a presença do Padre filho da paróquia Pe. João Victor pároco da Paróquia São Francisco de Assis de São Carlos juntamente com a presença do diácono Giovane. Já na celebração das 15h a presença do bispo diocesano Dom Luis Carlos Dias e presença de alguns seminaristas. Para encerras os festejos haverá Solene Santa missa as 19h30 com procissão pelas ruas do Bairro. A solene santa missa será presidida pelo pároco da Paróquia São Miguel Padre Everson do Prado.

No sábado, dia 30 de setembro, as 18h haverá uma missa especial de agradecimento com a presença de todos os voluntários. Será a santa missa pelo encerramento dos festejos do padroeiro. Será na Igreja matriz São Miguel no jardim Tangará.

Antecedendo a essa festa houve uma preparação com um novenário dentro do contexto da quaresma de São Miguel. Vários padres estiveram presentes para presidir as missas como Padre Adilson Pedro da Silva da paróquia São José de Taiaçu diocese de Jaboticabal; Padre Ferdinando Magalhaes da Paróquia Santa Edwiges de São Carlos; Padre Luís Fabiano Canatta da paróquia Nossa Senhora do Belém da cidade de Descalvado diocese de Limeira; Padre Kécio Feitosa da paróquia São João Batista de Dourado.



FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO NA PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO NO JARDIM TANGARÁ DIA 29 DE SETEMBRO:

06H00 - SANTA MISSA PRESIDIDA PELO PADRE JOÃO VICTOR

07H00 - COMEÇA DISTRIBUIÇÃO DO BOLO

09H00 - SANTA MISSA PRESIDIDAPELO PADRE ÉVERSON

12H00 - SANTA MISSA PRESIDIDA PELO PADRE ÉVERSON

15H00 - SANTA MISSA PRESIDIDA PELO BISPO DOM LUIS

19H30 - SOLENE SANTA MISSA E PROCISSÃO COM PADRE ÉVERSON.

Maiores informações liguem: 3415 2589 ou mande mensagem no whatssap 99342 0619

