Farmácia Rosário inaugura nova loja no bairro Cidade Aracy

A Farmácia Rosário inaugurou hoje, dia 30 de novembro, em São Carlos, a nova loja do Bairro Cidade Aracy. Mais moderna e completa, a nova loja que fica localizada na Rua Regit Arab 3A, uma das principais ruas do bairro, conta com o Espaço Viva Rosário, prestando aos clientes uma Assistência Farmacêutica diferenciada, incluindo testes rápidos, além de serviços como aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial.

Esse novo modelo de atendimento busca oferecer aos clientes programas de saúde e bem-estar com orientações e cuidados com hipertensão e diabetes, dicas de alimentação saudável, proporcionando uma experiência abrangente e personalizada.

Além de toda a linha de medicamentos e perfumaria das melhores marcas e laboratórios, a nova loja da Farmácia Rosário do bairro Cidade Aracy, também apresenta uma gama completa de produtos dermocosméticos nacionais e importados, reforçando o novo conceito com conveniência, exclusividade e excelência em atender.

Venha conhecer a nova loja e aproveite todas as vantagens, trazendo seus documentos para fazer seu crediário de forma fácil, rápida e sem taxas. Com o Crediário Farmácia Rosário você sai da loja com o produto e tem 30 dias para pagar, sem valor mínimo de compra.

Conheça a nova loja do bairro Cidade Aracy e seja Rosário você também!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também