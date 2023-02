Diocese de São Carlos se prepara para a Ordenação Episcopal do Monsenhor Antonio de Marcos

Crédito: divulgação

A Diocese de São Carlos convida os fiéis para participar da celebração de ordenação episcopal do Monsenhor Antonio Aparecido de Marcos Filho, nomeado, pelo Papa Francisco, bispo de “Centenária”, na África, e auxiliar da Arquidiocese de Brasília.

A ordenação Episcopal será no dia 25 de fevereiro, às 10h na Catedral de São Carlos Borromeu. Além dos fiéis, bispos vindos das diversas cidades e regiões do Brasil estarão presentes.

Monsenhor nasceu no Município de Ibaté no dia 05 de agosto de 1966, território da Diocese de São Carlos, SP. É o sexto de sete irmãos. Estudou Filosofia no Seminário Diocesano de São Carlos, em São Carlos-SP (1992-1994) e Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em Campinas-SP (1995-1998). Licenciou-se em Filosofia pela Instituto De Ciências Sociais e Humanas (2018) Especializou-se lato sensu em Sagrada Escritura pelo Centro Universitário Claretiano (2021).

Foi ordenado Diácono em 11 de dezembro de 1998 e Presbítero em 10 de setembro de 1999, incardinado na Diocese de São Carlos, Brasil.

Exerceu os seguintes ofícios eclesiásticos: Administrador Paroquial de Nossa Senhora do Vale em Araraquara (1999-2001); Pároco do Divino Espírito Santo, em Dois Córregos (2001-2005); Pároco de São João Batista, em Bocaina (2005-2009); Pároco de Nossa Senhora Aparecida, em Barra Bonita (2009); Pároco de Sant’Ana, em Araraquara (2009-2017); Pároco de São Sebastião do Patrimônio da Serra, em Brotas (2017-2018); Vigário paroquial de Nossa Senhora das Dores, em Brotas (2017-2018); Vigário Paroquial de São Nicolau de Flüe, em São Carlos (2018-2019); Vigário Paroquial de Nossa Senhora Aparecida, em São Carlos (2020); Coordenador de Região Pastoral (2000); Membro do Conselho de Presbíteros e do Colégio de Consultores (2017-2022); Membro do Conselho de Formadores (2017-2022); Membro da Comissão Diocesana para a Proteção de Menores e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (2019-2022); e Reitor do Seminário Propedêutico (2017-2018).

Na Diocese de São Carlos também exerceu a função de Reitor do Seminário Diocesano de São Carlos – Teologia (2018-2022) e Pároco de São João Batista, em São Carlos.

