Crediacisc comemora 15 anos ampliando base cooperada

Crediacisc comemora 15 anos

A Crediacisc, cooperativa de crédito filiada ao Sicoob, comemora 15 anos de fundação com três unidades em funcionamento, 21 funcionários e mais de 2 mil cooperados. A unidade, criada em 28 de novembro de 2005 por 30 empresários de São Carlos ligados à Associação Comercial (Acisc), se fortaleceu entre as micro e pequenas empresas.

A Crediacisc é a única cooperativa de crédito genuinamente são-carlense a colaborar com a economia local por meio dos pequenos negócios – pipoqueiro, cabeleireiro, açougue, lanchonete, oficina mecânica, transportadora, industriais e diversos outros setores – e a oferecer os serviços de um banco tradicional com taxas menores.

Centenas de cooperados juntaram suas economias para emprestar a outros em condições mais justas. “O que também nos diferencia é o atendimento humanizado, próximo e solidário. Somos todos donos do negócio e nos ajudamos mutuamente”, comemora a primeira mulher presidente do Conselho de Administração da Crediacisc, Lídia Maria Mendes Lima.

Junto às comemorações de aniversário, a cooperativa se prepara para uma nova fase. A partir de janeiro, a Crediacisc passa a ser de livre admissão, qualquer pessoa, independente da profissão, desde que cumpra os pré-requisitos, poderá se associar. Até hoje apenas pessoas jurídicas podiam abrir conta.

“O Banco Central nos autorizou a operar como livre admissão”, explica Lídia. Segundo ela, agora, com a base de cooperados mais ampla, haverá um fortalecimento da economia local. “Teremos mais pessoas poupando, emprestando e utilizando nossos serviços”, detalha. “Nem todos sabem, mas a movimentação financeira da Crediacisc, diferente de outras instituições, fica na cidade, gerando riqueza local”, salienta Lídia.

A relação da Crediacisc com São Carlos é de parceria. Diante da crise na pandemia ou dos prejuízos que os comerciantes sofreram com as enchentes, por exemplo, a cooperativa deu respostas rápidas e viáveis para auxiliar na recuperação. Além disso, diversos serviços, especialmente os ligados à educação financeira, são disponibilizados à comunidade em geral.

A Crediacisc oferece todos os serviços que um banco tradicional oferece, mas por não visar lucro consegue melhores taxas e condições. O atendimento é personalizado e humanizado. Conheça uma das unidades da cooperativa – av. São Carlos, 2126, av. Sallum, 523 e rua General Osório, 412 – ou visite o site www.crediacisc.com.br.

