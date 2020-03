Comércio pode ficar fechado nos próximos dias

Crédito: Divulgação

A ACISC e o Sincomercio São Carlos deliberam, em razão da pandemia – Covid19 – têm como sugestão, em decorrência da impossibilidade de se prever o alcance de um colapso social, em especial junto ao comércio em geral, recomendar:

- O FECHAMENTO DO COMÉRCIO EM GERAL NO PERÍODO DE 23/3 A 5/4 DE 2020

Com exceção dos estabelecimentos de - gêneros alimentícios - drogarias e farmácias - postos de combustíveis

Para tanto, o empresário do comércio pode recorrer às compensações estabelecidas em CCT 2019 – 2020, usando banco de horas, férias coletivas e antecipação de férias, segundo acordado com o Sincomerciários.



ORIENTAÇÕES CONTRA O COVID-19:

-Lavar regularmente as mãos após a utilização do banheiro, antes das refeições e sempre que se fizer necessário;

-Cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar com um lenço de papel e jogá-lo no lixo. Caso esteja sem um lenço de papel, cobrir a boca e nariz com o antebraço e lavar as mãos e antebraço em seguida;

- Evitar aglomerações e manter os ambientes bem ventilados;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal;

- Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

- Evitar cumprimento com beijo, abraço ou aperto de mãos;

- Não sair de casa sem necessidade.

