Entre as medidas anunciadas nesta quinta-feira (19) pela Prefeitura Municipal para a prevenção à disseminação do coronavírus (COVID-19), está a suspensão de cobrança do estacionamento rotativo (área azul). O serviço não será cobrado de 20 de março a 30 de abril.

A Secretaria de Transporte e Trânsito comunica que os radares fixos e móveis estarão operando normalmente.

