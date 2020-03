Cidades da Baixada Santista proíbem acesso às praias e turistas têm até 72 horas para deixar hotéis

Santos é uma das cidades que proibiu acesso à praia - Crédito: Divulgação

Mais nove medidas restritivas foram definidas nesta quinta-feira (19) pelos prefeitos da Baixada Santista, para evitar a chegada do novo coronavírus (Covid-19) na região, assim como conter o avanço a partir da confirmação de caso da doença. Elas foram decididas em nova reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb), realizada por videoconferência entre os nove chefes do Executivo, Agência Metropolitana da Baixada Santista (Agem) e Departamento Regional de Saúde (DRS-4).

Também participou o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi. Até agora já são 20 ações tomadas em caráter metropolitano, com o objetivo único de preservar a saúde e a vida da população diante da perspectiva de disseminação rápida da doença em todo o País.

As medidas incluem o fechamento, a partir desta sexta-feira (20), de shoppings, com exceção dos serviços essenciais, como supermercados e farmácias; casas noturnas, academias e templos religiosos; proibição total do acesso às praias a munícipes e turistas, incluindo comércio ambulante, barracas, cadeiras e guarda-sol; e recomendação de redução do atendimento em restaurantes, bares e lanchonetes, com incentivo ao delivery.

Integram as determinações a restrição total do funcionamento da rodoviária, exceto para profissionais de saúde, assistência social e segurança; suspensão das atividades de hotéis e pousadas a partir de segunda-feira (23); e controle dos imóveis de veraneio.

“São Paulo é o epicentro do novo coronavírus no Brasil e estamos tendo uma curva de crescimento maior que a da Itália. Embora não tenhamos, ainda, casos confirmados, é preciso se prevenir. A responsabilidade nos exige tomar medidas mais rigorosas para preservar a vida das pessoas. Fazemos um apelo para que as pessoas fiquem em casa, que tenham a dimensão e a consciência da gravidade que estamos vivendo”, afirmou o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, em coletiva de imprensa após a reunião.

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

A determinação de restringir o acesso à Baixada Santista foi encaminhada ao governo do Estado. “Pedimos que seja iniciada campanha de conscientização para desestimular o uso do sistema Anchieta-Imigrantes por parte das pessoas que não têm a necessidade de utilizá-lo. Vamos passar essa deliberação para o governo do estado para que a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) fiscalize”, disse Barbosa.

O secretário Vinholi, durante a videoconferência, afirmou que posicionará o governador João Dória “para que possamos acionar as concessionárias, a fim de que desestimulem a vinda das pessoas à Baixada”.

PREFEITOS

As medidas anunciadas nessa quinta (19) foram tomadas conjuntamente pelos membros do Condesb. Além do chefe do Executivo de Santos, participaram, por videoconferência, os prefeitos Caio Matheus (Bertioga), Válter Suman (Guarujá), Ademário Oliveira (Cubatão), Alberto Mourão (Praia Grande), Marco Aurélio dos Santos (Itanhaém), Márcio Gomes (Mongaguá), Luiz Maurício (Peruíbe) e Pedro Gouveia (São Vicente), além de Paula Covas (chefe do DRS-4) e Raquel Chini (diretora-executiva da Agem).

A deputada federal Rosana Valle também participou da reunião ao lado do secretário de Saúde, Fábio Ferraz, no Paço Municipal de Santos. Novas estratégias serão avaliadas na próxima reunião do Comitê Metropolitano, com data a ser definida nas próximas horas.

Confira as novas determinações metropolitanas – Baixada Santista (Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Bertioga, Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá)

1- Comércio

Shopping - determinação de fechamento com abertura de serviços essenciais como supermercados e farmácias e controle rigoroso de acesso a partir de sexta-feira (20).

Academia, casas noturnas e Igrejas - determinação de fechamento a partir de sexta-feira (20).

2- Praia

Restrição total de acesso a faixa de areia, incluindo barracas, cadeiras, guarda-sol e ambulantes na praia.

3 - Restaurantes, bares, similares e lanchonetes

Recomendação para os estabelecimentos na cidade com redução de 30% de cadeiras e mesas. Sem prejuízo de medidas mais restritivas conforme o andamento. Incentivar o comércio delivery para pedidos de refeição e demais produtos.

4 - Acesso à Baixada Santista

Solicitar ao Estado e à Concessionária início imediato de campanha de divulgação e conscientização no sistema Anchieta/Imigrantes para desestimular que as pessoas venham à região, com o objetivo de preservar o sistema de saúde local e a comunidade.

5 - Rodoviária

Restrição total do funcionamento da rodoviária, observadas as excepcionalidades dos profissionais com serviços essenciais como de saúde e segurança. Será encaminhada carta ao governador João Doria solicitando o atendimento deste pedido por meio da Artesp e concessionária.

6 - Turismo

Determinação de que ninguém mais entra nos hotéis, pousadas e similares na Baixada Santista a partir de hoje e determinação de suspensão das atividades a partir de segunda-feira (23), com o objetivo de desestimular o uso turístico da região.

7 - Quarentena

Controle dos imóveis vazios e de uso ocasional para evitar a vinda de pessoas para cumprimento de quarentena na região.

8 - Plano de contingência

Acrescentar pedido de mais 14 leitos de UTI para Bertioga, 10 para Praia Grande, 4 para São Vicente e de 20 para Guarujá.

9 - Unidades básicas

Suspender os atendimentos de rotina mediante agendamento das unidades básicas, com exceção de projetos estratégicos, por exemplo o pré-natal.

