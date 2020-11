Avante Centro Educional lança a “BLACK AVANTE": o momento perfeito para investir no seu futuro profissional

Você achou que a AVANTE não ia fazer parte da Black Friday? A AVANTE Centro Educacional não só fará parte, como também desenvolveu a BLACK AVANTE.

A BLACK AVANTE foi pensada inteiramente em você e no seu futuro profissional, especialmente em tempos de pandemia, por isso, nas próximas duas semanas (do dia 17 de novembro até o dia 30 de novembro) você terá muitos descontos e vantagens como nunca visto antes.

Confira a seguir os cursos que estão com descontos significativos em novembro e se presentei nesse final de ano com a qualificação profissional que você merece:

- Bombeiro Profissional Civil - Socorrista em APH

- Curso Profissionalizante de Cuidador de Idosos

Não precisa esperar mais para realizar a matrícula no curso dos seus sonhos, a sua oportunidade é essa. Devido a pandemia, estamos seguindo com todos os protocolos de higiene e segurança, trabalhando com turmas e horários reduzidos para um aproveitamento bom e seguro dos nossos alunos.

As vagas são limitadas e os descontos não serão repetidos!

Para mais informações:

Endereço: Rua sete de setembro, 2247 – Centro – São Carlos

Telefone: (16) 3413-7111 / WhatsApp pelo número: (16) 98170-1587 ou basta clicar no link que será redirecionado ao atendimento comercial da AVANTE: https://api.whatsapp.com/send?phone=55016982118693

Acompanhe mais novidades no site: http://avanteeducacional.com.br/

