Alerta novembro azul: Câncer de próstata é assintomático na fase inicial

O câncer de próstata é uma doença assintomática, ou seja, não apresenta sintomas na fase inicial. Por essa razão, a campanha “Novembro Azul” reforça a importância dos exames de prevenção, já que a cura e melhores resultados no tratamento dependem do diagnóstico precoce.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de próstata é a segunda causa de mortes da doença entre os homens. No Brasil, segundo o instituto, foram registradas 15.576 mortes, em 2018. O índice só é superado pelos casos de câncer na traqueia, brônquios e pulmões, que totalizaram 16.371 óbitos.

Até o mês de maio deste ano, o INCA registrou 65.840 novos casos de câncer de próstata no Brasil, o que representa 29,2% dos diagnósticos de algum tipo de câncer entre os homens. No mesmo período, os casos de traqueia, brônquios e pulmões, no mesmo período, teve 17.760 diagnósticos (7,9% dos casos).

De acordo com o médico urologista Luis Fernando Caroccia Boretti, coordenador da equipe de urologia do Grupo São Francisco, que faz parte do Sistema Hapvida, as chances de cura da doença estão relacionadas diretamente com o momento do diagnóstico, que incluem o toque retal e o exame de dosagem do antígeno prostático específico (PSA) no sangue.

“Quando for mais precoce, maior é a chance de cura. Por isso é importante a prevenção. Mesmo com ausência de sintomas, os homens a partir dos 45 anos, com fator de risco, ou 50 anos, sem fator de risco, devem realizar os exames preventivos de câncer de próstata. Cerca de 20% dos pacientes são diagnosticados somente pelo toque retal, por isso, não deve ser feito apenas o exame de sangue PSA. Somente em casos avançados que surgem dores ósseas, em razão de metástase, dor e dificuldade para urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina e no sêmen”, afirma Boretti.

O urologista ressalta que não existe uma causa específica para o desenvolvimento do câncer de próstata, mas que diversos fatores de risco estão relacionados diretamente com a doença.

“Os principais fatores de risco são idade, já que é raro em homens com menos de 40 anos. Em mais de 60%, os casos são diagnosticados por volta dos 65 anos. Outro fator importante é o histórico familiar que está relacionado com a genética e a chance de desenvolver a doença é de 2 a 5 vezes maior do que uma pessoa que não tenha histórico. Alguns estudos ainda observam outros fatores como dieta, obesidade, tabagismo, prostatite de repetição e doenças venéreas”, aponta Boretti.

Em casos de confirmação da doença, o coordenador da equipe de urologia do Grupo São Francisco observa que o tratamento é individualizado, já que envolve o estágio da doença e o perfil do paciente.

“O tratamento é individualizado caso a caso, mas pode envolver desde vigilância ativa, hormonioterapia e não bloqueio”, explica Boretti.

A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda de que os homens, a partir de 50 anos e mesmo sem apresentar sintomas, devem procurar um profissional especializado, para avaliação individualizada tendo como objetivo o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os homens que integrarem o grupo de risco devem começar seus exames mais precocemente, a partir dos 45 anos.

Confira alguns MITOS e VERDADES sobre o Câncer de Próstata:

O câncer de próstata é uma doença do idoso?

MITO - Apesar de o risco para a doença aumentar significativamente após os 50 anos, cerca de 40% dos casos são diagnosticados em homens abaixo desta idade. Entretanto, a doença é rara antes dos 40 anos.

Ter pai, irmão ou tio com a doença aumenta meu risco?

VERDADE - A hereditariedade é um dos principais fatores de risco para a doença. Um parente de primeiro grau com a doença duplica sua chance. Dois familiares com a doença aumentam essa chance em cinco vezes. Para quem tem casos na família, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia é procurar um urologista a partir dos 45 anos.

PSA baixo é sinal de que não tenho câncer de próstata?

MITO - Estima-se que o câncer de próstata está presente em 15% dos homens com níveis normais de PSA, por isso, a importância do toque retal.

O sedentarismo pode aumentar o risco para desenvolvimento do câncer de próstata?

VERDADE - O sedentarismo e a obesidade estão relacionados a alterações metabólicas que podem levar a alterações moleculares responsáveis pela gênese da neoplasia.

O câncer de próstata sempre apresenta sintomas. Então posso esperar os sintomas para procurar o médico?

MITO - Em estágio inicial, quando as chances de cura beiram 90%, a doença não apresenta qualquer sintoma. Geralmente, os principais sintomas relacionados à próstata são devido a hiperplasia prostática, crescimento benigno da glândula, como jato urinário mais fraco, sensação de urgência miccional ou de esvaziamento incompleto da bexiga, entre outros.

Pessoas negras têm maior risco de desenvolver a doença?

VERDADE - Estudos apontam que afrodescendentes têm risco 60% maior de desenvolver a doença e a taxa de mortalidade é três vezes mais alta.

