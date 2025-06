Vereadora Cidinha anuncia R$ 1 milhão para mobiliar novo ambulatório oncológico em São Carlos

Na 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta terça-feira (10), a vereadora Cidinha do Oncológico utilizou a tribuna para anunciar uma importante conquista para a saúde de São Carlos: a liberação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar destinada ao mobiliário do novo ambulatório oncológico da cidade.

A parlamentar, que luta pela construção do espaço desde o início de seu mandato, reafirmou seu compromisso com a causa oncológica, destacando o empenho em garantir não apenas a obra física, mas também sua estruturação completa.

Em 2024, Cidinha esteve em Brasília ao lado de Mariel Olmo — na época presidente do SAAE e presidente municipal do Progressistas — e do ex-vereador Thiago Parelli. Durante a visita, foram recebidos pelo deputado federal Maurício Neves, a quem entregaram um ofício solicitando a emenda no valor de R$ 1 milhão para equipar e mobiliar o novo ambulatório.

Segundo Cidinha, o recurso já foi liberado e a vereadora comemorou a conquista com gratidão. “Graças a Deus, agora todo mobiliado ele vai ser inaugurado. Agradeço ao Maurício Neves que está sempre pronto com a gente aí, ao próprio Mariel, ao Thiago e ao Netto que estava com a gente nessa reunião”, afirmou.

Para finalizar, a vereadora também destacou que o deputado Maurício Neves enviou o ofício em nome de todo o pessoal do partido, reforçando a importância de trabalhar em união, e que, se Deus quiser, alcançarão muitas outras conquistas para o município.

O novo ambulatório oncológico já construído é fruto de uma antiga demanda da parlamentar e da comunidade são-carlense. Com a chegada dos recursos, o espaço será devidamente equipado para atender pacientes com dignidade e qualidade.