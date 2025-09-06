(16) 99963-6036
Vereador Paulo Vieira visita módulo cinco no Ipê Mirim após denúncias de descarte irregular

06 Set 2025 - 09h58Por Da redação
Vereador Paulo Vieira - Crédito: divulgaçãoVereador Paulo Vieira - Crédito: divulgação

Atendendo a um pedido dos moradores do bairro Ipê Mirim, o vereador Paulo Vieira (PP) esteve, na manhã desta quinta-feira (04), no módulo cinco, área sob responsabilidade da construtora encarregada da construção das casas do loteamento.

O local, que deveria estar limpo e preservado, vem sendo utilizado para descarte irregular de materiais de construção, móveis e entulhos. Durante a visita, foi encontrado inclusive um cachorro morto dentro de um saco, fato que gerou indignação tanto da comunidade quanto do parlamentar.

O vereador ressaltou que a prática é ilegal, danosa ao meio ambiente e prejudicial à saúde e qualidade de vida dos moradores. “Esse tipo de descarte causa danos ao meio ambiente e afeta diretamente os moradores do Ipê Mirim. É preciso que os responsáveis parem imediatamente com essa prática”, afirmou Paulo Vieira.

O parlamentar informou ainda que conversou com a empresa construtora, que se comprometeu a realizar a limpeza na área nos próximos dias. Além disso, ele garantiu que irá acionar os órgãos competentes para que providências sejam tomadas e que o espaço receba fiscalização mais rigorosa.

