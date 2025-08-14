Vereador Paulo Vieira é reconhecido por ações de melhoria no entorno do Campus USP de São Carlos

Crédito: divulgação

O vereador Paulo Vieira recebeu um ofício de agradecimento da Prefeitura do Campus USP de São Carlos em reconhecimento às ações promovidas no entorno da Área 2 do campus.

As iniciativas solicitadas pelo vereador incluíram a remoção de sujeira e entulho, organização e revitalização do espaço urbano, bem como o acolhimento e orientação de pessoas em situação de rua que ocupavam a área de forma inadequada.

Segundo o documento, essas ações não apenas contribuem para a preservação do meio ambiente e a saúde pública, mas também demonstram o compromisso do vereador com a comunidade universitária e os moradores da região, trazendo melhorias significativas para a segurança e bem-estar da população local.

O Prefeito do Campus, Luís Fernando Costa Alberto, assinou o ofício, destacando a importância do empenho do vereador em atender às demandas da comunidade e a disposição para colaborar em futuras ações conjuntas.

Para Paulo Vieira, este reconhecimento reforça o compromisso de atuar de forma prática e eficaz em prol da cidade e da população.

O vereador também agradeceu ao secretário municipal adjunto de Administração Regional, Gustavo Curvelo, pelo apoio e colaboração nas ações realizadas.

