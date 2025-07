Vereador Paulo Vieira e Marquinho Amaral acompanham promotor Flavio Okamoto na fábrica da PROHAB

Crédito: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (11), o presidente da Prohab, Marquinho Amaral, recebeu a visita do Promotor de Justiça do Meio Ambiente, Dr. Flávio Okamoto, nas instalações da Fábrica de Artefatos de Cimento (FAC/URE), em São Carlos. Estiveram presentes também o presidente do SAAE, Derik Contri, e sua equipe, além do vereador Paulo Vieira, que participou ativamente da agenda acompanhado de sua assessora.

O vereador Paulo Vieira tem sido uma voz constante na defesa de políticas públicas que unam sustentabilidade, inclusão social e reaproveitamento de materiais, buscando soluções que impactem diretamente a vida das comunidades mais vulneráveis da cidade. Sua presença na visita reforça seu compromisso com o fortalecimento de iniciativas ambientais com impacto social real e duradouro.

Durante a visita, foram apresentados os avanços e melhorias realizados na unidade, com destaque para projetos inovadores voltados à reciclagem, ao meio ambiente e à geração de benefícios para a população. Marquinho Amaral destacou a importância da união entre os poderes públicos e o Ministério Público. “A parceria entre a Prohab, Prefeitura, SAAE, Legislativo — aqui representado pelo vereador Paulo Vieira — e o MP é essencial para que possamos avançar com projetos transformadores”, afirmou.

O promotor Flávio Okamoto elogiou o trabalho da atual gestão da Prohab e se comprometeu a avaliar a destinação de recursos do Fundo de Multas Ambientais para obras de reforma, manutenção e ampliação da FAC/URE e da Usina de Reciclagem de Entulho. A iniciativa pode representar um novo passo rumo ao fortalecimento da infraestrutura voltada ao desenvolvimento sustentável.

O encontro reafirma o papel fundamental de lideranças como o vereador Paulo Vieira, que atuam de forma propositiva, fiscalizadora e presente, sempre buscando o melhor para São Carlos e sua população.

