Vereador Paulo Vieira destaca atuação popular e intensa agenda de visitas a bairros no primeiro seme

Em seu primeiro ano como vereador em São Carlos, Paulo Vieira (PP) tem se destacado pela atuação próxima da população e pelo compromisso com a escuta ativa das demandas da cidade. Com forte presença nos bairros e participação constante nas sessões da Câmara Municipal, o parlamentar encerra o primeiro semestre de 2025 com números expressivos e projetos voltados à saúde, educação e zeladoria urbana.

Desde o início do mandato, Paulo apresentou 2 moções, 3 projetos de lei, 13 indicações e 127 requerimentos. Os pedidos abrangem desde ações de manutenção da cidade, como capinação de áreas verdes, reparos em vias e iluminação pública, até temas estruturantes para o bem-estar da população.

Entre os projetos de maior destaque está a proposta que estabelece prioridade na realização de mamografias para mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou nódulos, a partir dos 30 anos, na rede pública de saúde. A iniciativa busca ampliar a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

Outro projeto aprovado na Câmara garante que as bibliotecas públicas e municipais da cidade adquiram os livros obrigatórios exigidos pelos vestibulares do Estado de São Paulo e pelo ENEM, facilitando o acesso de estudantes ao material necessário para os exames.

Na área da zeladoria, Paulo Vieira tem feito uma série de requerimentos solicitando a troca de postes de madeira por estruturas de concreto no bairro Santa Angelina, além da poda de árvores, manutenção de lombadas e reparos em vazamentos de ruas em diversos pontos da cidade.

A atuação parlamentar é reforçada por uma agenda intensa de visitas aos bairros. Santa Felícia, Arnon de Melo, Cidade Aracy, Zavaglia, Antenor Garcia, Santa Angelina e Ipê Mirim estão entre os locais já visitados. No Ipê Mirim, o vereador participou de uma reunião no Projeto Coração, onde discutiu com os moradores demandas como melhorias na iluminação pública, ampliação da linha de ônibus, zeladoria e finalização das obras do CEMEI local.

Segundo Paulo Vieira, esse trabalho de escuta ativa e presença constante nas comunidades é essencial:

“Quero continuar com este trabalho de visitação aos bairros e contato presencial com a população, porque acredito que esse é o papel do vereador”, afirma.

