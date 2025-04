Vereador Paulo Vieira busca apoio de deputado estadual Altair Moraes para projetos futuro

Deputado estadual Altair Moraes e vereador Paulo Vieira - Crédito: Divulgação

Em mais um passo importante para fortalecer a cidade de São Carlos, o vereador Paulo Vieira (PP) esteve, nesta terça-feira (15), reunido com o deputado estadual Altair Moraes (Republicanos) em São Paulo. Durante o encontro, foram discutidos caminhos para a destinação de recursos e incentivos que possam beneficiar diretamente a população são-carlense.



Paulo Vieira destacou a importância de manter o diálogo com parlamentares comprometidos com o desenvolvimento dos municípios do interior. “É fundamental estreitarmos os laços com deputados que compreendem as demandas das cidades e estão dispostos a contribuir com ações concretas. Nosso objetivo é buscar investimentos que impactem positivamente áreas essenciais como saúde, educação, segurança e esporte”, afirmou o vereador.



O deputado Altair Moraes se mostrou receptivo às demandas apresentadas e colocou seu mandato à disposição para futuras parcerias. Segundo Paulo, essa aproximação abre portas para novas conquistas e reforça seu compromisso de estar sempre em movimento por São Carlos.



O vereador segue empenhado em buscar apoio em diversas esferas para garantir que a cidade continue avançando. “Cada conversa, cada reunião, é uma oportunidade de fazer nossa cidade crescer. Estou trabalhando com responsabilidade e fé, acreditando que o melhor ainda está por vir”, concluiu.

