Vereador parabeniza Marcela Baena, que disputará o Miss São Paulo infanto juvenil 2025

Vereador Paulo e Marcela - Crédito: divulgação

O vereador Paulo Vieira (PP) recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira (12), a são-carlense Marcela Gabriel Baena, de 9 anos, que representará São Carlos na disputa pelo título de Miss São Paulo Infanto Juvenil 2025, que ocorrerá no dia 18 de maio, na cidade de São Caetano do Sul (SP).

Marcela, filha de Marcelo Henrique Baena e Priscila Cristiane Gabriel Baena, já carrega no currículo a faixa de Miss São Carlos Infantojuvenil 2024 e

Miss Ribeirão Preto Infantojuvenil 2024 e agora busca um novo título em sua trajetória nos concursos de beleza e representatividade. Marcela Baena é a única representante da cidade de São Carlos.

Marcela é influencer, faz comerciais para lojas e marcas, é figurante no SBT da telenovela Caverna Encantada e apresentadora mirim da CRC TV de Ribeirão Preto.

Durante o encontro, o vereador parabenizou a jovem pela conquista anterior e desejou sucesso na nova etapa. “Ficamos muito felizes em ver o talento e a determinação da Marcela. Ela leva o nome de São Carlos com orgulho e merece todo o nosso apoio”, afirmou Paulo Vieira.

Miss São Paulo Infanto Juvenil

O Miss São Paulo Infanto Juvenil, foi criado e registrado em 2008, por Ivete Pina e Irany Rosolini (in memoriam).

O objetivo deste concurso é contribuir para o crescimento pessoal das candidatas, valorizando sempre a competição justa, o convívio em grupo, a cultura, expressão e comunicação.

Neste ano de 2025, completa-se 17 anos do Miss São Paulo Infanto Juvenil, o único concurso oficial do Estado de São Paulo, registrado no INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Durante o decorrer deste ano foram realizadas várias avaliações com candidatas das cidades de São Paulo/Capital e do interior do Estado de São Paulo e as candidatas aprovadas passaram para a final estadual que acontecerá no dia 18 de maio de 2025, no Teatro Santos Dumont, na cidade de São Caetano do Sul (SP).

