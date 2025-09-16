(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Notícias do legislativo

Vereador Júlio Cesar cobra informações sobre o combate às queimadas no município

16 Set 2025 - 16h30Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Vereador Júlio Cesar cobra informações sobre o combate às queimadas no município -

O vereador Júlio Cesar, PL, protocolou requerimento solicitando informações da Prefeitura sobre o aumento das queimadas no município. Jùlio salientou que o aumento das queimadas tem gerado sérios impactos ambientais, comprometendo a saúde pública e a qualidade de vida da população.

O parlamentar questionou em seu requerimento, quais ações de fiscalização têm sido realizadas para coibir as queimadas no município, e também quais iniciativas de conscientização e educação ambiental estão sendo desenvolvidas junto à população para prevenir novas ocorrências.

Jùlio Cesar solicitou ainda informações sobre a existência de um plano de contingência municipal para os períodos de estiagem, quando o risco de queimadas é maior, e quais ações específicas de fiscalização estão sendo realizadas nas áreas rurais para identificar e coibir queimadas ilegais e atividades que possam contribuir para incêndios.

O vereador também arguiu o Executivo sobre modelos de monitoramento das áreas queimadas para prevenir que ocorram em zonas de preservação ambiental, e se existe algum tipo de monitoramento aéreo ou através de satélite para apoiar as fiscalizações. E se houveram a ocorrência de penalidades, ou aplicação de multas em relação às queimadas no município, tanto na zona rural quanto na zona urbana.

O vereador Jùlio Cesar destacou ainda que, além da colaboração entre órgãos municipais, estaduais e federais, que é essencial para o sucesso das ações de combate e prevenção das queimadas, durante uma visita a empresa Xmobots, maior fabricante de drones da América Latina, a empresa se ofereceu para realizar uma parceria gratuita com o município, o que poderia ajudar no monitoramento das áreas, visando maior eficiência na fiscalização e no tratamento do problema das queimadas.

Leia Também

Bruno Zancheta propõe uso de pulseiras coloridas para atendimento de pessoas com TEA nas unidades de saúde
Notícias do legislativo15h24 - 16 Set 2025

Bruno Zancheta propõe uso de pulseiras coloridas para atendimento de pessoas com TEA nas unidades de saúde

Animais morrendo de fome e sede, denuncia vereador Elton Carvalho
Recreio Campestre18h01 - 15 Set 2025

Animais morrendo de fome e sede, denuncia vereador Elton Carvalho

Mutirão de ultrassom: Elton Carvalho acompanha a realização dos exames no CEME
Notícias do legislativo07h59 - 15 Set 2025

Mutirão de ultrassom: Elton Carvalho acompanha a realização dos exames no CEME

Paulo Vieira cobra revisão de semáforo e Prefeitura propõe mudanças no trânsito do Botafogo
Notícias do legislativo15h32 - 12 Set 2025

Paulo Vieira cobra revisão de semáforo e Prefeitura propõe mudanças no trânsito do Botafogo

Lucão Fernandes, destaca importância da campanha do Setembro Amarelo
Setembro Amarelo17h11 - 10 Set 2025

Lucão Fernandes, destaca importância da campanha do Setembro Amarelo

Últimas Notícias