Vereador Júlio Cesar cobra informações sobre o combate às queimadas no município

O vereador Júlio Cesar, PL, protocolou requerimento solicitando informações da Prefeitura sobre o aumento das queimadas no município. Jùlio salientou que o aumento das queimadas tem gerado sérios impactos ambientais, comprometendo a saúde pública e a qualidade de vida da população.

O parlamentar questionou em seu requerimento, quais ações de fiscalização têm sido realizadas para coibir as queimadas no município, e também quais iniciativas de conscientização e educação ambiental estão sendo desenvolvidas junto à população para prevenir novas ocorrências.

Jùlio Cesar solicitou ainda informações sobre a existência de um plano de contingência municipal para os períodos de estiagem, quando o risco de queimadas é maior, e quais ações específicas de fiscalização estão sendo realizadas nas áreas rurais para identificar e coibir queimadas ilegais e atividades que possam contribuir para incêndios.

O vereador também arguiu o Executivo sobre modelos de monitoramento das áreas queimadas para prevenir que ocorram em zonas de preservação ambiental, e se existe algum tipo de monitoramento aéreo ou através de satélite para apoiar as fiscalizações. E se houveram a ocorrência de penalidades, ou aplicação de multas em relação às queimadas no município, tanto na zona rural quanto na zona urbana.

O vereador Jùlio Cesar destacou ainda que, além da colaboração entre órgãos municipais, estaduais e federais, que é essencial para o sucesso das ações de combate e prevenção das queimadas, durante uma visita a empresa Xmobots, maior fabricante de drones da América Latina, a empresa se ofereceu para realizar uma parceria gratuita com o município, o que poderia ajudar no monitoramento das áreas, visando maior eficiência na fiscalização e no tratamento do problema das queimadas.

