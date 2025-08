Vereador Elton Carvalho pede abertura de sindicância sobre morte na UPA

Vereador Elton Carvalho na tribuna da câmara - Crédito: divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos), presidente da Comissão Permanente de Saúde e Promoção Social da Câmara Municipal de São Carlos, protocolou nesta quinta-feira (1º) um ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a instauração de sindicância administrativa para apurar possíveis falhas ou negligência no atendimento prestado à paciente de 55 anos que faleceu após passar por três atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado.

A solicitação tem como base informações divulgadas pela imprensa local, que apontam que a paciente buscou ajuda médica mais de uma vez, sendo liberada nas primeiras visitas e vindo a óbito posteriormente. Para o parlamentar, é fundamental que o caso seja apurado com total rigor técnico e administrativo, respeitando o contraditório, mas também garantindo que a população tenha respostas claras e que a família da vítima receba todo o suporte necessário.

“Não se trata de apontar culpados de imediato, mas de compreender se houve falhas no protocolo de atendimento, se o suporte clínico foi suficiente e se a paciente recebeu o cuidado necessário em todas as etapas”, afirmou Elton. O vereador também destacou que a Comissão de Saúde acompanhará de perto os desdobramentos do caso e que está à disposição da Secretaria para colaborar com o que for preciso.

A medida visa preservar a integridade do sistema público de saúde e reforçar o compromisso com a vida e com o bom atendimento à população. Elton finalizou reiterando que espera que a família da paciente seja acolhida neste momento de dor, com todas as informações e esclarecimentos que lhes são de direito.

Leia Também