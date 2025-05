Vereador Edson Ferraz presta homenagem e dá nome de Almir Mirarchi ao ecoponto de Santa Eudóxia

A iniciativa busca reconhecer publicamente a trajetória de Almir Mirarchi, morador histórico do distrito e servidor da Prefeitura Municipal por 35 anos. Conhecido como Nego da Palmira, ele exerceu diversas funções essenciais à comunidade, como pedreiro, coveiro, balseiro, coletor de lixo e capinador de ruas. Faleceu em 2015, deixando um legado de trabalho, humildade e respeito comunitário.

“Essa é uma homenagem justa a um cidadão que dedicou sua vida ao serviço público com dignidade e carinho por Santa Eudóxia. Que sua memória continue viva como exemplo para as próximas gerações”, destacou o vereador Edson Ferraz durante a apresentação do projeto.

Com a aprovação legislativa, o projeto segue agora para sanção do Poder Executivo. Após a promulgação da lei, será instalada placa no local com o novo nome oficial do ecoponto.

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Edson Ferraz que denomina o ecoponto localizado na Rua João Ribeiro de Souza Filho, no Distrito de Santa Eudóxia, como “Ecoponto Almir Mirarchi – Nego da Palmira”.