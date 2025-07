Bruno Zancheta realiza visita às obras da CEMEI Sílvio Padovan no bairro Ipê Mirim

Na manhã desta semana, o vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), esteve no Bairro Ipê Mirim para acompanhar de perto o andamento das obras da nova CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Sílvio Padovan. O nome da escola foi dado através de uma lei municipal da ex-vereadora Professora Neusa. A visita foi realizada ao lado da diretora Camila Barros, responsável pela unidade.

A nova CEMEI terá como foco principal o atendimento à educação infantil, ampliando o acesso à rede pública de ensino e beneficiando diversas famílias da região. O equipamento educacional está sendo construído com o objetivo de oferecer estrutura adequada, moderna e segura para crianças em fase inicial de aprendizagem.

Professor por formação, o vereador Bruno Zancheta destacou a relevância desse tipo de investimento para o futuro da cidade. “Como educador, sei o quanto é fundamental garantir uma base sólida desde os primeiros anos de vida. A educação infantil é a porta de entrada para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das nossas crianças. Investir na educação é investir em um futuro melhor para todos. Cada centavo investido em educação vale muito á pena”, afirmou o parlamentar.

O Vereador reforçou seu compromisso com a valorização da educação e parabenizou todos os envolvidos na obra, destacando ainda que continuará fiscalizando e acompanhando as ações do poder público voltadas à área da educação no município.

