Vereador Bruno Zancheta destina recursos para implantação de câmeras de monitoramento no 29

O Balneário do 29 será contemplado com a instalação de um moderno sistema de monitoramento, fruto de recursos destinados pelo vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), por meio de emenda parlamentar. Ele participou de diversas reuniões com moradores do 29, que pleiteavam essa demanda como prioritária.

A iniciativa surge diante da necessidade urgente de ampliar a segurança na região, que vem sofrendo constantemente com furtos e roubos, gerando insegurança para moradores, comerciantes e frequentadores.

Segundo o vereador Bruno Zancheta, a implantação do sistema permitirá o acompanhamento em tempo real e o registro das ocorrências, facilitando a atuação das forças de segurança e contribuindo para a prevenção de crimes. “Segurança é prioridade, e um sistema de monitoramento é uma ferramenta fundamental para proteger nossa comunidade, garantir mais tranquilidade aos moradores e auxiliar no trabalho da polícia”, destacou.

A expectativa é de que, com o funcionamento das câmeras, as ocorrências na região diminuam e a sensação de segurança aumente significativamente para todos que frequentam e os moradores do Balneário do 29.

O parlamentar agradeceu aos Vereadores que votaram favoravelmente pela medida. "Quero agradecer aos Vereadores que, por unanimidade, aprovaram, essa significativa medida. Agora, é aguardar a tramitação burocrática para que essa melhoria seja efetivada", finalizou Bruno Zancheta.

