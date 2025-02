Vereador Bruno Zancheta destina recurso para implantação de duas novas academias ao ar livre

Compartilhar no facebook

O vereador Bruno Zancheta, em mais uma ação voltada para o bem-estar da população, destinou recursos, através de emenda parlamentar, para a implantação de duas novas academias ao ar livre em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa visa proporcionar à comunidade mais opções de lazer e saúde, permitindo que os moradores pratiquem atividades físicas em ambientes públicos e gratuitos.

O vereador destacou a importância desse tipo de investimento para a qualidade de vida da população. “As academias ao ar livre são uma maneira de democratizar o acesso à prática de exercícios, promovendo saúde, bem-estar e inclusão. Estou feliz em poder continuar trabalhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses espaços de convivência e cuidados com a saúde”, afirmou Bruno Zancheta.

Vale ressaltar que, em 2023 e 2024, o parlamentar já havia destinado recursos para a implantação de seis novas academias ao ar livre, com o objetivo de ampliar ainda mais a infraestrutura de lazer na cidade. Com a chegada das duas novas unidades, o total de academias ao ar livre com recursos destinados por Bruno Zancheta chega a oito, beneficiando diversas regiões e incentivando a prática de atividades físicas na rotina dos munícipes.

Os recursos já foram votados no plenário da Câmara Municipal de São Carlos e a instalação das novas academias deve começar em breve, e a expectativa é que, além de atender aos moradores, também atraia a visitação de pessoas de outras áreas, contribuindo para a promoção de hábitos saudáveis e o fortalecimento da convivência comunitária.

