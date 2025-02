Vereador Bruno Zancheta cobra retorno do transporte de pacientes para tratamento em Araraquara

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O vereador Bruno Zancheta (Republicanos) tem recebido diversas reclamações de munícipes sobre a ausência do transporte de remoção médica, serviço realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse transporte é essencial para garantir o acesso dos pacientes a tratamentos médicos contínuos e especializados, especialmente em Araraquara.

Diante das queixas e da crescente dificuldade enfrentada pelos cidadãos, o vereador apresentou um requerimento e um ofício solicitando informações sobre o fornecimento desse transporte médico. Segundo o parlamentar, a falta desse serviço tem causado sérios transtornos à população, comprometendo a continuidade dos tratamentos e colocando em risco a saúde de muitos pacientes, especialmente aqueles que dependem de atendimento regular e especializado.



“A importância do direito à saúde é fundamental, e a administração municipal tem o dever de garantir a acessibilidade a serviços médicos essenciais. A ausência do transporte de remoção, portanto, representa um obstáculo significativo para aqueles que mais precisam do apoio da rede de saúde pública”, destacou Bruno Zancheta.

O parlamentar enfatiza que a resolução dessa situação é urgente e que a gestão municipal deve buscar alternativas para atender à demanda da população, garantindo que todos tenham condições adequadas para acessar os cuidados necessários à sua saúde.

Leia Também