Vereador Bira se reúne com a deputada delegada Graciela para discutir problemas de acesso na SP-318

Vereador Ubirajara Teixeira (Bira) esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo ( ALESP ) - Crédito: divulgação

O vereador Ubirajara Teixeira (Bira), nessa última terça feira, 17, esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo ( ALESP ), juntamente com um dos representante da Fazenda Alto da Lagoa, Luiz Paulo Turi, que fica na Rodovia SP-318, km 253 – rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto, para uma reunião com a deputada estadual Delegada Graciela.

O assunto foi para a deputada intervir e conseguir uma reunião na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ( ARTESP ), para a possibilidade de abertura de uma via para facilitar o acesso dos moradores do local, que estão sendo prejudicados por conta das obras que estão acontecendo na região do primeiro pedágio da rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto.

O espaço citado está passando por obras de duplicação da rodovia, porém o projeto deu-se sem comunicação com os habitantes, o que revoltou os moradores e por isso, foram até a ALESP para conseguir junto a deputada alguma intervenção.

O Vereador Bira conversou com a deputada e saiu do local otimista, pois dentro de alguns dias, a reunião será agendada: “A deputada Graciela nos atendeu cordialmente e ficou preocupada com o descaso realizado pela concessionária que não consultou os moradores do local para a realização da obra e nos garantiu que irá agendar uma audiência, o mais rápido possível, na Artesp ” disse Bira

A deputada Graciela também mostrou seu inconformismo: “É um absurdo a realização de uma obra desse porte sem estudo dos impactos negativos que poderiam acontecer, inclusive em se tratando de moradores rurais que dependem da rodovia para se deslocarem para a cidade e ganharem seu sustento, por isso, me empenharei ao máximo para o agendamento com o superintendente da Artesp” falou a deputada.

Luiz Paulo, representante dos moradores, também se está indignado “A concessionária Arteris não nos consultou em nenhum momento sobre a duplicação da rodovia e sobre o projeto para a nova entrada do nosso bairro, pois teremos que se deslocar por aproximadamente 10 km, ida e volta e pagar o pedágio por duas vezes, para podermos acessar nossas residências, isso é um absurdo, deveriam ter falado conosco”, desabafou.

Bira já está a quase um ano comparecendo em reuniões na via Arteris em Ribeirão Preto, sem sucesso nos resultados: “Fizemos já quatro ou cinco reuniões com a concessionária e não obtivemos um resultado satisfatório, por isso, tive que partir para o órgão maior para tentar resolver esse impasse”, disse. E continuou “Eles esquecem que no local existem moradores, produtores, compradores e até ônibus escolar para levar as crianças para as escolas e com isso está sendo prejudicando centenas de pessoas. Sem contar que já houve anteriormente, a desapropriação de uma área para a instalação do pedágio”, finalizou.

Luiz Paulo finaliza agradecendo a deputada Graciela e o Vereador Bira: “Fico feliz, pois saio da reunião com uma esperança sobre a realização de um acesso no dispositivo para o acesso em nosso bairro, pois antes, estava muito apreensivo e desanimado e com o apoio de uma deputada, as chances aumentam. Agradeço também o vereador Bira, pois vem nos auxiliando a um ano nessa luta e tenho fé em DEUS que iremos vencer”

