Sete novas poltronas para medicações são adquiridas para UPA do Santa Felícia através de emenda do vereador Bruno Zancheta

O vereador Bruno Zancheta participou de uma entrega simbólica de sete novas poltronas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Felícia. O recurso para aquisição do mobiliário foi destinado por Bruno Zancheta em 2023 através de uma emenda parlamentar destinada à Secretaria de Saúde. Ele foi recebido por Camila Fernandes, supervisora da UPA e Daniele Robles, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar (DGCH).

Ele destacou: “Acompanhando plantões noturnos durante todo nosso mandato, tínhamos uma crítica recorrente, quanto a situação das antigas poltronas, necessitando de uma troca em caráter de urgência. De pronto, atendi o pedido dos servidores e da população e destinei recursos via emenda parlamentar para que fossem compradas sete novas poltronas. Com tal aquisição, nosso intuito é melhorar ainda mais o atendimento para as pessoas”, disse o parlamentar.

“Gostaria de agradecer em nome da secretária municipal, Jôra Porfírio, e da secretária adjunta, Luciana Caldeira, a toda a Secretaria de Saúde pelo esforço. Faço uma menção especial à Comissão de Saúde da Câmara Municipal por todo suporte. Quando unimos forças as coisas acontecem”, finalizou o parlamentar.

