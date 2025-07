São Carlos pode ter campanha sobre manobra de salvamento através de lei do vereador Bruno Zancheta

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Homem engasgado - Crédito: divulgação

Está em tramitação na Câmara Municipal de São Carlos um projeto de lei de autoria do vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) que propõe uma importante ação preventiva: a divulgação de informações sobre a Manobra de Heimlich, técnica utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgo.

A proposta ganhou destaque após a trágica morte de um homem de 53 anos em São Carlos, que não resistiu após se engasgar com um pedaço de carne. Casos como esse poderiam ter um desfecho diferente se mais pessoas soubessem como agir em situações de emergência.

O projeto determina que a Prefeitura de São Carlos divulgue, em seus canais de comunicação oficiais como site, redes sociais e materiais impressos conteúdos educativos, com ilustrações e orientações básicas sobre o passo a passo da manobra, além de destacar o número do SAMU (192), que deve ser acionado imediatamente em situações desse tipo.

Além disso, a proposta prevê a capacitação de funcionários de bares, restaurantes e escolas da rede municipal, ampliando o alcance da iniciativa e promovendo um atendimento mais rápido e eficiente até a chegada do socorro especializado.

“Infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem como agir diante de um quadro como esse. Nosso objetivo é democratizar esse conhecimento e mostrar que, com atitudes simples, é possível salvar vidas. A prevenção é uma das formas mais eficazes e econômicas de cuidar da população”, afirmou o vereador Bruno Zancheta.

A proposta segue agora em tramitação. Se aprovada em plenário, será encaminhada para sanção ou veto do prefeito. A expectativa é que, com a nova lei, São Carlos passe a contar com mais um recurso fundamental para a conscientização e segurança de seus cidadãos.

Leia Também