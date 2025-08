Rodson comemora inauguração do Pit Stop para os motoboys

O projeto nasceu ainda em 2021, dentro do mandato do então vereador Rodson Magno do Carmo, hoje atual Secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária. Após uma visita técnica ao município de Osasco-SP, onde conheceu de perto o funcionamento do Ponto de Apoio aos motoboys implantado na cidade, Rodson visualizou a possibilidade de adaptar e implantar a ideia em São Carlos. A proposta surgiu da sensibilidade diante das necessidades da categoria e do compromisso com políticas públicas que atendam diretamente os trabalhadores.

Ainda em seu mandato como vereador, Rodson apresentou o projeto ao então prefeito Airton Garcia, iniciando a articulação para tornar o PITSTOP uma realidade. A proposta ganhou força e, em 2025, graças ao comprometimento e apoio do atual prefeito Netto Donato, a iniciativa finalmente foi concretizada. Localizado na Avenida Trabalhador São-Carlense, 1140, o PITSTOP oferece estrutura adequada para que os motoboys possam descansar entre um atendimento e outro, recarregar os celulares, se hidratar e utilizar banheiros, entre outros serviços básicos, mas essenciais. Além de ser um espaço físico, o PITSTOP representa um símbolo de respeito, valorização e reconhecimento por parte do poder público.

"É uma alegria imensa ver esse sonho se tornar realidade. Esse PITSTOP nasceu de uma escuta atenta aos motoboys, à realidade que eles vivem todos os dias. Lá em 2021, quando conheci o projeto em Osasco, tive certeza de que São Carlos também merecia algo assim. Apresentei a proposta com muito carinho, e hoje, com o apoio do nosso prefeito Netto Donato, ela sai do papel. Agradeço imensamente por ele abraçar essa causa com o mesmo compromisso que tivemos desde o início, estarei lutando para que mais pontos de Motoboys e também Uber's sejam instalados na cidade", completou Rodson, o idealizador do projeto.

No último domingo, 27 de julho, São Carlos deu um importante passo rumo à valorização dos profissionais que movimentam a cidade sobre duas rodas. Foi inaugurado o PITSTOP dos Motoboys, um espaço pensado especialmente para oferecer apoio, descanso e dignidade à categoria que tanto contribui com o cotidiano da população — seja realizando entregas, garantindo agilidade no comércio local ou prestando serviços essenciais.