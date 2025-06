Projeto social de Guerreiro busca entreter e profissionalizar jovens do Aracy

Vereador planeja transformar antigo comércio em recinto popular - Crédito: divulgação

O vereador Leandro Guerreiro (PL) está esboçando um planejamento solidário, realizando um sonho antigo com recursos do próprio bolso e de possíveis parceiros estratégicos. Em um espaço que abrigava seu comércio de doces e artigos para festas, o legislador anunciou, em suas redes sociais, uma proposta voltada para crianças e adolescentes, englobando atividades recreativas, oficinas de arte, pintura, desenho, letreiros e até aulas de informática — tudo gratuito e com foco na formação cidadã.

Em fase de conclusão das obras, esse complexo possui piscina com cobertura, banheiros adaptados e duchas. Além disso, os participantes poderão participar de atividades culturais e educativas. As oficinas apresentarão um sistema de pedagogia prática, ensinando desde a criação de cartazes de supermercados até técnicas de pintura, mistura de tintas e o uso de ferramentas de arte. "Será um ambiente direcionado a formar um artesão, ensinar um ofício, colocando essa ‘molecada’ para mexer no computador e desvendar todo o universo da internet e da Inteligência Artificial”, descreveu o parlamentar do PL.

Realização pessoal

Com 100% de ideia própria e sem recorrer a nenhum centavo de dinheiro público, Guerreiro revela que já investiu cerca de R$ 70 mil, por meio de empréstimo consignado, cuja linha de crédito é oferecida pelo Banco do Brasil (BB). Esse projeto está com previsão para ser lançado no mês de setembro, com a meta de aproveitar o calor da primavera para as atividades na piscina. “O dinheiro é a parte menos importante desse processo, pois a alegria e o aprendizado de um jovem valorizam esse modelo de atividade, tanto como cidadão quanto como político”, agradeceu o edil. “Serão os melhores domingos da minha família”, complementou.

Todo o processo carrega o peso e a inspiração de uma longa trajetória com juventude e arte. Guerreiro trabalhou durante 16 anos com dança de rua, ajudando a formar não apenas dançarinos, mas seres humanos com melhor expressividade corporal e comportamento mais extrovertido. “Ensinei muitos alunos que chegaram envergonhados, mal sabendo dar dois passos, e se transformaram em outras pessoas, com a felicidade estampada no rosto”, relembrou, bastante emocionado.

Brincadeiras sim, bagunça não

Mesmo sendo um espaço comunitário, o vereador ressalta que haverá regras para garantir a ordem e boas práticas de uso do local. O objetivo é que o ambiente sirva não apenas para lazer e aprendizado, mas também como um espaço de transformação social, profissional e cidadã. "É claro que todo lugar dispõe de um estatuto, e aqui não será diferente, apresentando disciplina, organização e responsabilidade”.

Guerreiro também pretende promover gincanas, campeonatos esportivos e desafios curtos, premiando os vencedores com quantias que variam de R$ 200,00 a R$ 400,00. “Quando distribuía ovos de Páscoa, eu realizava o famoso desafio do travessão, onde todos se divertiam e se esmeravam para conquistar o primeiro lugar dessa brincadeira”, explicou. “Modéstia à parte, tenho muita criatividade, e novos jogos serão inventados todos os meses”, garantiu.

Até o momento, esse centro conta apenas com o capital do vereador, que está confiante no suporte subsidiado de amigos e empresários, formando uma excelente rede de parcerias e investimentos relevantes. “Quando a sociedade começar a perceber e a confiar nos resultados desse programa, não tenho dúvidas de que conseguirei muitos colaboradores e voluntários”, vislumbrou. “Cada um pode ajudar com o que puder: desde o trabalho de monitorar os alunos, limpar o espaço, distribuir guloseimas ou simplesmente doar recursos financeiros”, finalizou.



Leia Também