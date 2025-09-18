Projeto de formação musical para crianças do Santa Angelina avança com apoio do vereador Paulo Vieira

Crédito: Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (17), o vereador Paulo Vieira (PP) participou na USP de São Carlos da segunda reunião para discutir a implantação de um projeto de formação musical para crianças do bairro Santa Angelina. O encontro contou, pela primeira vez, com a presença do maestro e professor Prof. Rubens Russomanno Ricciardi, do Departamento de Música da FFCLRP/USP, além de representantes da Secretaria Municipal de Cultura, professores da USP e integrantes da ONG Formiga Verde.

Também participaram do encontro os professores da USP Tito José Bonagamba e Jose Marcos Alves, Rosane Aranda, o diretor do Instituto Formiga Verde, Rodeney, e, representando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a diretora de Arte e Cultura Mariana e o Hicaro.

Durante a reunião, houve avanços importantes para a concretização da iniciativa, que será realizada em convênio com o IEA-USP São Carlos, a PMSC e o Departamento de Música (DM) da FFCLRP. O projeto prevê o ensino de instrumentos de corda — violino, viola, contrabaixo e violoncelo — no contraturno escolar, atendendo até 120 crianças da comunidade.

Os professores responsáveis pelo curso serão Marcus Vinicius e Lucas Gallon, do DM da USP. A equipe também contará com instrutores, ex-alunos do Departamento, que terão carga de 10 horas semanais: três para o ensino de instrumentos de corda e um para musicalização infantil. O pró-labore será custeado por meio de recursos de emenda parlamentar do vereador Paulo Vieira, viabilizados por uma fundação que será definida.

As aulas acontecerão na Área 2 do Campus da USP São Carlos, em sala a ser escolhida.

A professora Rosane Aranda destacou que outros projetos de extensão (AEX) estão sendo planejados para o bairro Santa Angelina e, em breve, haverá uma reunião com o GEAS para tratar dessas ações. Já a diretora de Arte e Cultura da Secretaria Municipal, Mariana, parabenizou o vereador pelo investimento em formação musical e pelo impacto que terá na vida das crianças.

O clima da reunião foi de entusiasmo e esperança nos resultados do projeto. O maestro Rubens Ricciarditambém informou que, no dia 12 de outubro, às 17h, o Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto, receberá a apresentação de 500 crianças de projetos musicais de cidades da região, coordenados pelo Departamento de Música da USP, demonstrando a força e a relevância da iniciativa.

Segundo o vereador Paulo Vieira, a meta é garantir que crianças do Santa Angelina tenham acesso à música e às oportunidades que a educação cultural pode proporcionar:

“É um investimento no futuro dessas crianças e na transformação da nossa cidade. Eu cresci no Santa Angelina, conheço de perto as necessidades do bairro e sei o quanto iniciativas como essa podem fazer a diferença na vida da comunidade”, afirmou.

