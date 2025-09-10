(16) 99963-6036
Lucão Fernandes, destaca importância da campanha do Setembro Amarelo

O presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes (PP), declarou durante a última sessão da Câmara, seu apoio à campanha do Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção do suicídio e à valorização da vida. “A campanha do Setembro Amarelo é um movimento de extrema importância para a nossa sociedade. Este é um mês de reflexão e ação, dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida, um tema que nos convoca a uma responsabilidade coletiva”, declarou Lucão Fernandes.

Lucão destacou que é fundamental que a sociedade consiga superar o tabu em torno da saúde mental e do suicídio. “O silêncio pode ser um peso para aqueles que estão sofrendo, e a nossa voz, a nossa escuta, podem ser o ponto de partida para a ajuda. A prevenção começa com a informação e com a empatia, nos capacitando a reconhecer os sinais e a oferecer apoio sem julgamentos”, disse o parlamentar.

A Câmara Municipal tem um papel crucial na promoção de políticas públicas que amparem a saúde mental, e Lucão Fernandes, na função de presidente da Câmara, tem trabalhado para apoiar iniciativas que fortaleçam a rede municipal de atendimento, garantindo que os cidadãos de São Carlos tenham acesso a serviços de qualidade e a profissionais capacitados.

“Nosso objetivo é criar um ambiente onde cada pessoa se sinta acolhida e valorizada, com acesso às ferramentas necessárias para enfrentar os momentos de dificuldade”, declarou.

Lucão salientou ainda que a valorização da vida, a essência do Setembro Amarelo, não se restringe a um único mês, mas deve ser um compromisso contínuo, desde a promoção do esporte e da cultura até o fortalecimento de programas sociais, com o poder público sempre focado em construir uma cidade que ofereça esperança e perspectivas de futuro para todos.

“Se você ou alguém próximo estiver precisando de ajuda, saiba que não está sozinho. A rede de saúde de São Carlos está à disposição, e o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio sigiloso e gratuito 24 horas por dia, pelo telefone 188. Buscar ajuda é um ato de coragem e um passo fundamental para o recomeço. Reafirmo meu compromisso em continuar trabalhando para que São Carlos seja uma cidade mais humana, solidária e atenta à saúde mental de cada um de seus moradores. Que o Setembro Amarelo inspire em nós uma atitude de cuidado permanente com a vida”, concluiu Lucão.

