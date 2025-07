Presidente da Câmara de São Carlos declara apoio a lutador brasileiro que fará combate no UFC

Crédito: divulgação

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes (PP), demonstrou apoio público ao jovem lutador de MMA Xicão Teixeira, que se prepara para lutar no card principal do UFC, o principal evento de artes marciais mistas do mundo, com sede em Las Vegas, nos Estados Unidos. A declaração foi feita nesta quinta-feira (10), durante um encontro com o advogado são-carlense Augusto Fauvel de Moraes, integrante da equipe do atleta.

Lucão conversou com Fauvel e também com o próprio lutador, expressando entusiasmo com o futuro promissor do brasileiro nos octógonos. “Estou acompanhando a trajetória do Xicão e sei que ele está em boas mãos, tendo o Augusto Fauvel e toda uma equipe muito capacitada para lhe dar suporte em suas lutas”, afirmou o presidente.

Além de parabenizar o trabalho do advogado, Lucão destacou a importância do esporte como ferramenta de transformação social. “Vou torcer por sua vitória neste próximo evento, pois o esporte é muito importante na vida das pessoas. O esporte transforma, educa e ajuda o ser humano a ser melhor a cada dia. Como o conheci através do Augusto, agora passei a ser seu torcedor. Ele pode ter certeza que a cidade de São Carlos lhe dará apoio nestas lutas”, declarou.

Lucão também aproveitou a ocasião para ressaltar a contribuição de Fauvel à cidade. “O Augusto é um filho querido e ilustre de São Carlos, tem um passado no esporte da cidade e agora está ajudando a forjar um grande campeão que nos dará muitas alegrias”, finalizou.

Advogado são-carlense integra equipe técnica e jurídica do lutador, Augusto Fauvel de Moraes é o responsável pela assessoria jurídica e tributária de Xicão Teixeira. Segundo o advogado, a parceria com o atleta começou há quatro anos, após sua mudança de São Carlos para Alphaville, quando ambos passaram a treinar juntos sob a orientação do ex-pugilista Lino Barros.

“Hoje eu faço parte não só da equipe dele, mas da equipe jurídica, prestando toda a assessoria na parte contratual, acompanhando contratos com patrocinadores e o contrato com o UFC, além de possíveis renovações. Também cuido do planejamento tributário internacional dele, considerando que a maioria das bolsas são recebidas fora do país”, explicou Fauvel.

Além de apoiar Xicão, o advogado também atua na assessoria de outros atletas durante o evento em Las Vegas, ministrando palestras e cursos voltados para contratos esportivos e tributos internacionais, fortalecendo a atuação do Escritório Fauvel Moraes nesse segmento.

Quem é Xicão Teixeira?

Natural da Bahia, Xicão Teixeira é uma das principais promessas do MMA brasileiro. Com apenas 23 anos, o lutador se destaca pelo estilo agressivo e completo, acumulando vitórias expressivas no circuito nacional. Sua invencibilidade em nove lutas o levou a conquistar uma vaga no UFC, onde deve estrear nos próximos meses.

Com forte base no jiu-jitsu cearense e habilidades afiadas na trocação, Xicão treina atualmente na equipe Nova União, uma das mais tradicionais do MMA, onde já compartilhou treinos com atletas consagrados do cenário mundial.

Sua chegada ao UFC representa um momento de virada na carreira e está cercada de expectativas da imprensa especializada e do público brasileiro. E agora, com o apoio declarado de São Carlos, ele carrega consigo mais do que técnica e força: leva também o respaldo de uma cidade inteira.

Leia Também