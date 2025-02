Prefeitura prevê melhorias na Farmácia de Alto Custo após questionamentos de Guerreiro

Leandro Guerreiro - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos anunciou uma série de melhorias na Farmácia de Alto Custo do município, em resposta aos questionamentos realizados pelo vereador Leandro Guerreiro (PL). Entre as mudanças previstas, estão a ampliação do número de guichês de atendimento, a contratação de novos funcionários e a informatização do sistema, com o objetivo de agilizar o serviço e reduzir o tempo de espera dos pacientes. “Reconhecemos os avanços, mas o que queremos é um sistema que funcione sem qualquer sofrimento para o cidadão”, observou o edil.

Medidas para reduzir filas e melhorar o atendimento

De acordo com documentos oficiais da Prefeitura, a farmácia passará de cinco para oito guichês de atendimento, o que deve acelerar o processo de entrega de medicamentos e diminuir a formação de filas. Além disso, três novos funcionários serão contratados para reforçar a equipe.

Outra ação que já trouxe impacto positivo foi a designação de um servidor exclusivo para a triagem de pendências e orientações aos pacientes. Com essa medida, o tempo de espera, que antes chegava a três ou quatro horas, foi reduzido para cerca de 20 minutos em dias normais e entre 30 e 50 minutos nos dias de reposição de medicamentos, que ocorrem às quartas-feiras.

A Prefeitura também pretende informatizar o atendimento, facilitando o acesso dos profissionais de saúde ao histórico dos pacientes e permitindo um serviço mais eficiente. Segundo o projeto idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde, será realizado um Estudo Técnico Preliminar (ETP) para avaliar a viabilidade dessas melhorias.

Questionamentos do vereador e resposta da Prefeitura

Guerreiro se tornou uma das vozes mais ativas na cobrança por melhorias na Farmácia de Alto Custo. Segundo ele, a situação dos pacientes que precisam desses medicamentos estava sendo negligenciada. “Víamos pessoas esperando horas, muitas delas em situação de fragilidade por conta das doenças”, afirmou. “Isso não é aceitável!”, bradou.

O parlamentar do PL também questionou a possibilidade de um sistema de agendamento e entrega domiciliar, além da ampliação dos pontos de retirada de medicamentos. Em resposta, a Secretaria de Saúde informou que está estudando a viabilidade dessas propostas, mas que, no momento, as mudanças em andamento já estão trazendo melhorias significativas. “Se outras cidades conseguem fazer entrega domiciliar e agendamentos eficientes, por que São Carlos não pode?", questionou o vereador.

Próximos passos

A Prefeitura assegurou que continuará monitorando os impactos das medidas implementadas e que novas ações poderão ser adotadas conforme a necessidade. Além disso, os estudos sobre informatização e ampliação dos serviços serão fundamentais para definir os próximos passos na modernização do atendimento da Farmácia de Alto Custo.

No âmbito legislativo, Guerreiro promete continuar acompanhando de perto a situação e cobrando por soluções mais amplas que melhorem o atendimento ao cidadão. “Não adianta melhorar um pouco e achar que está tudo resolvido”, concluiu. “Nosso papel é garantir que o atendimento seja digno e sem aflição”, completou

