Prefeitura implanta vagas de estacionamento para pessoas com TEA

A cidade de São Carlos deu mais um importante passo na promoção da inclusão. Foram implantadas nesta semana vagas exclusivas de estacionamento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na região central do município. A iniciativa é resultado da Lei Municipal nº 20.472/2021, de autoria do vereador Bruno Zancheta, que visa garantir mais acessibilidade e respeito às necessidades específicas dessa população.

A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, comandada por Rafinha Almeida, que esteve ao lado do parlamentar para acompanhar a sinalização das novas vagas. Outra Secretaria que participou de forma direta de tal medida foi a Secretaria de Segurança e Trânsito, comandada pelo secretário Michael Yabuki. A Estapar, responsável pelo sistema de área azul em São Carlos, também deu sua importante contribuição.

“Essa é uma vitória para as famílias e para a causa da inclusão. Essa implantação é fruto do diálogo com a comunidade e agora começa a fazer a diferença na prática. Queremos uma São Carlos cada vez mais acessível para todos. Com junção de forças e foco em políticas públicas eficientes, fazemos a diferença na vida das pessoas”, destacou o vereador Bruno Zancheta, que preside a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência do legislativo.

Já o secretário Municipal, Rafinha Almeida, ressaltou o compromisso da gestão municipal com os direitos das pessoas com deficiência: “Essa lei do vereador Bruno Zancheta vem de encontro com o nosso maior objetivo que é melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. As vagas exclusivas para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) vai facilitar muito a vida delas e de seus familiares. Para garantir esse direito, é necessário estar portando o cartão mais acesso, que é um instrumento de garantia dos direitos da pessoa com deficiência em nosso município”.

A implantação das vagas exclusivas para pessoas com TEA é mais uma etapa do processo de conscientização e garantia de direitos, e reforça o papel fundamental do poder público na construção de uma sociedade inclusiva.

