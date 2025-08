Paulo Vieira e vice-prefeito Roselei anunciam ampliação de pontos de ônibus no Ipê Mirim

Crédito: Divulgação

Na noite da última quinta-feira (31), o vereador Paulo Vieira (PP), o vice-prefeito Roselei Françoso e o diretor de Transportes da Prefeitura, Thyago Henrique Genari da Silva, participaram de uma reunião com moradores do bairro Ipê Mirim, realizada na Escola Municipal Ulysses Ferreira Pícolo.

Durante o encontro, os moradores apresentaram diversas demandas relacionadas à zeladoria urbana e à infraestrutura do bairro. Entre os pedidos estão a limpeza do canteiro central das torres, melhorias na iluminação pública e a implantação de uma área verde e de um playground, conforme previsto no projeto original de urbanização do bairro.

Outra reivindicação importante foi o pedido de instalação de câmeras de segurança, solicitada pelos moradores como forma de aumentar a sensação de segurança e coibir ações criminosas na região.

A principal novidade da noite foi a resposta positiva a uma demanda antiga da comunidade: a ampliação da cobertura do transporte público. A pedido do vereador Paulo Vieira, o diretor Thyago Genari realizou um estudo técnico que possibilitou a criação de dois novos pontos de ônibus no Ipê Mirim, que serão instalados neste mês de agosto. Além disso, foi anunciado que, nas próximas semanas, uma equipe da Prefeitura será enviada para regularizar a estrada de terra que liga o Ipê Mirim ao bairro Zavaglia, garantindo as condições necessárias para o tráfego dos ônibus que atenderão à nova rota.

Também foi informado aos moradores que a Prefeitura fará a substituição das lâmpadas do bairro por iluminação em LED, e que a limpeza urbana da região já está incluída na programação da administração municipal.

O vice-prefeito Roselei Françoso reconheceu as limitações orçamentárias enfrentadas pela administração municipal para o ano de 2025, mas destacou os avanços que vêm sendo realizados na região. Ressaltou ainda que a construção da CEMEI Prof. Silvio Padovan, no bairro Ipê Mirim, segue a todo vapor. A unidade atenderá 288 crianças, de 0 a 6 anos de idade, e será concluída ainda este ano. “Apesar das dificuldades, muitas obras importantes já foram entregues e outras estão em andamento, graças ao comprometimento das equipes da Prefeitura”, afirmou o vice-prefeito.

O vereador Paulo Vieira agradeceu o envolvimento das secretarias e dos representantes da Prefeitura, reforçando seu compromisso com a população do bairro. “Quero agradecer à Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana, à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, ao diretor de Transportes Thyago Genari, ao secretário-adjunto Gustavo Curvelo e ao vice-prefeito Roselei por atenderem às nossas solicitações e contribuírem para melhorar a vida dos moradores do Ipê Mirim”, concluiu.

