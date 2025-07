Paulo Vieira discute melhorias para região sul com vice-prefeito e diretor de Transporte

Crédito: divulgação

O vereador Paulo Vieira (PP) se reuniu, na tarde desta quinta-feira (3), com o vice-prefeito Roselei Françoso e com o diretor de Transporte Público, Thyago Henrique, para tratar de melhorias para os bairros da região sul de São Carlos, tais como Cidade Aracy, Jardim Zavaglia, Eduardo Abdelnur, bem como Ipê Mirim.

Durante o encontro, foram discutidas a conclusão das obras da escola do bairro, a ampliação das linhas e pontos de ônibus, além do reforço na iluminação pública da região.

O vice-prefeito destacou a atuação do vereador e reafirmou o compromisso da Prefeitura com os moradores da região.

“Quero agradecer a parceria com o vereador Paulo Vieira, que sempre está buscando melhorias para a população, em especial do Ipê Mirim, do Jardim Zavaglia e do Eduardo Abdelnur. Eu tenho a absoluta convicção de que, em breve, o nosso prefeito Netto Donato e o vereador Paulo Vieira vão anunciar coisas boas para o bairro”, afirmou Roselei.

