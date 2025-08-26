Paulo Vieira cobra revisão de semáforo no Botafogo após reclamações de congestionamento

Trânsito congestionamento no cruzamento - Crédito: Divulgação

O vereador Paulo Vieira recebeu diversas reclamações de motoristas e moradores sobre o semáforo localizado na região do Botafogo, que tem causado transtornos devido ao tempo de espera, resultando em congestionamentos principalmente nos horários de pico.

Segundo Paulo Vieira, o equipamento segue o cronograma oficial, mas a percepção da comunidade é de que o tempo de abertura não corresponde à realidade do fluxo de veículos. Diante disso, o parlamentar protocolou um requerimento junto à Prefeitura, solicitando uma revisão técnica para avaliar se há necessidade de ajustes.

“Nosso objetivo é ouvir a população e buscar soluções que facilitem o dia a dia de quem passa por ali. Vamos acompanhar de perto para que esse problema seja resolvido com agilidade”, destacou o vereador.

Leia Também