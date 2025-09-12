(16) 99963-6036
sexta, 12 de setembro de 2025
Notícias do legislativo

Paulo Vieira cobra revisão de semáforo e Prefeitura propõe mudanças no trânsito do Botafogo

12 Set 2025 - 15h32Por Da redação
Trânsito carregado no semáforo na região do Botafogo - Crédito: SCATrânsito carregado no semáforo na região do Botafogo - Crédito: SCA

O vereador Paulo Vieira (PP) recebeu diversas reclamações de motoristas e moradores sobre o semáforo localizado na região do Botafogo, que tem causado transtornos devido ao tempo de espera, resultando em congestionamentos principalmente nos horários de pico.

Segundo Paulo Vieira, o equipamento segue o cronograma oficial, mas a percepção da comunidade é de que o tempo de abertura não corresponde à realidade do fluxo de veículos. Diante disso, o parlamentar protocolou um requerimento junto à Prefeitura, solicitando uma revisão técnica para avaliar se há necessidade de ajustes.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou que, após análise técnica realizada pela equipe de engenheiros, foi identificado que a melhor solução não está na programação semafórica, mas sim na alteração das regras de estacionamento nos horários de pico, para ampliar a capacidade viária e melhorar a circulação de veículos no cruzamento entre a Avenida José Pereira Iones, Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino e Rua Herbert de Souza, no Jardim Botafogo.

De acordo com a Prefeitura, o projeto está em fase de elaboração e as intervenções necessárias serão implementadas em breve no local.
 

