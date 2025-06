Novo Horizonte ganha novo espaço público com recursos do vereador Bruno Zancheta

Compartilhar no facebook

A população do bairro Novo Horizonte/ Jardim Tijuca e de toda a região recebeu um novo espaço público de lazer. Um terreno antes ocioso foi transformado em um bosque com iluminação e uma pequena pista de caminhada, oferecendo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida aos moradores.



A melhoria foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar destinada pelo vereador Bruno Zancheta (Republicanos), que atendeu a uma antiga demanda da comunidade local.

“É com muita felicidade que anunciamos a entrega deste novo espaço à população. Transformamos uma área sem uso em um local de convivência, lazer e prática de atividades físicas. Agradeço ao secretário municipal de Conservação Urbana, Leonardo, ao Diretor do Departamento de Serviços Urbanos Lucinaldo Legoro, o gerente da CPFL, Júlio César de Oliveira, e a Wellington Fernando de Oliveira Martins de lima representante dos moradores do Jardim Novo Horizonte/ Jardim Tijuca, por todo o apoio nessa realização. É muito gratificante tomar medidas que beneficiam quem está na ponta da linha, que é a população”, afirmou o vereador.

A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com a valorização dos bairros e o incentivo à ocupação de áreas públicas com segurança e infraestrutura.





