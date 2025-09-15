Mutirão de ultrassom: Elton Carvalho acompanha a realização dos exames no CEME

Crédito: divulgação

O vereador Elton Carvalho esteve no CEME neste final de semana acompanhando o Mutirão de ultrassonografia, um importante avanço para a saúde de São Carlos.

A ação foi viabilizada por meio de recurso destinado pelo deputado federal Marcos Pereira. Estiveram presente o secretário de Saúde Leandro Pilha, o vice prefeito Roselei Françoso e o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes.

Com essa iniciativa, serão realizados aproximadamente 3 mil exames de ultrassom, proporcionando mais agilidade nos diagnósticos e qualidade no atendimento à população.

Elton Carvalho destacou que a união de esforços tem garantido conquistas significativas para São Carlos e reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando por melhorias que transformam o dia a dia dos cidadãos na área da saúde.

Leia Também