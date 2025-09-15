(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Notícias do legislativo

Mutirão de ultrassom: Elton Carvalho acompanha a realização dos exames no CEME

15 Set 2025 - 07h59Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mutirão de ultrassom: Elton Carvalho acompanha a realização dos exames no CEME - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O vereador Elton Carvalho esteve no CEME neste final de semana acompanhando  o Mutirão de ultrassonografia, um importante avanço para a saúde de São Carlos.

A ação foi viabilizada por meio de recurso destinado pelo deputado federal Marcos Pereira. Estiveram presente o secretário de Saúde Leandro Pilha, o vice prefeito Roselei Françoso e o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes.

Com essa iniciativa, serão realizados aproximadamente 3 mil exames de ultrassom, proporcionando mais agilidade nos diagnósticos e qualidade no atendimento à população.

Elton Carvalho destacou que a união de esforços tem garantido conquistas significativas para São Carlos e reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando por melhorias que transformam o dia a dia dos cidadãos na área da saúde.

Leia Também

Paulo Vieira cobra revisão de semáforo e Prefeitura propõe mudanças no trânsito do Botafogo
Notícias do legislativo15h32 - 12 Set 2025

Paulo Vieira cobra revisão de semáforo e Prefeitura propõe mudanças no trânsito do Botafogo

Lucão Fernandes, destaca importância da campanha do Setembro Amarelo
Setembro Amarelo17h11 - 10 Set 2025

Lucão Fernandes, destaca importância da campanha do Setembro Amarelo

Bira, deputada Graciela e moradores do Alto da Lagoa levam à Artesp demanda por acesso na SP-318
Notícias do legislativo19h03 - 09 Set 2025

Bira, deputada Graciela e moradores do Alto da Lagoa levam à Artesp demanda por acesso na SP-318

Bruno Zancheta protocola Projeto de Lei para instalação do “Botão do Pânico” nas unidades de saúde de São Carlos
Notícias do legislativo16h59 - 09 Set 2025

Bruno Zancheta protocola Projeto de Lei para instalação do “Botão do Pânico” nas unidades de saúde de São Carlos

Mutirão de ultrassom: mais de 3 mil exames serão realizados através de recurso conquistado por Elton Carvalho via Deputado Marcos Pereira
Notícias do legislativo18h57 - 07 Set 2025

Mutirão de ultrassom: mais de 3 mil exames serão realizados através de recurso conquistado por Elton Carvalho via Deputado Marcos Pereira

Últimas Notícias