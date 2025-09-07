(16) 99963-6036
Mutirão de ultrassom: mais de 3 mil exames serão realizados através de recurso conquistado por Elton Carvalho via Deputado Marcos Pereira

07 Set 2025 - 18h57Por Da redação
A saúde de São Carlos recebe um importante reforço neste mês. Graças à atuação do vereador Elton Carvalho (Republicanos), em parceria com o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos), será realizado um mutirão de exames de ultrassom no município.
 
A ação dará início no dia 08, às 10h da manhã, no CEME (Centro Municipal de Especialidades), beneficiando milhares de pacientes que aguardavam pelo procedimento. A iniciativa tem como objetivo reduzir a fila de espera e garantir mais agilidade no diagnóstico, oferecendo mais qualidade de vida para a população.
 
Elton Carvalho destacou que a conquista é fruto de um trabalho constante em busca de recursos para São Carlos:
 
“A saúde é uma das nossas prioridades. Cada recurso, cada conquista, cada ação como essa faz diferença na vida das pessoas. Seguiremos empenhados em buscar parcerias e investimentos para melhorar cada vez mais o atendimento em nossa cidade.”
 
“Meu muito obrigado ao deputado Marcos Pereira pela sensibilidade e apoio a São Carlos.”

