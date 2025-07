Lucão Fernandes recebe presidente da OAB e reforça parceria entre as instituições

Em um encontro marcado pelo diálogo e pela intenção de estreitar relações, o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes (MDB), recebeu nesta semana a presidente da 30ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Andréa Valdevite. A reunião teve como foco o fortalecimento das parcerias institucionais e a ampliação da participação da OAB nas atividades do Legislativo municipal.

Durante a conversa, Lucão destacou a importância da colaboração entre as instituições e colocou a Câmara à disposição da OAB para contribuir em debates sobre projetos de lei, moções e demais ações parlamentares. “A OAB é uma instituição fundamental na defesa da democracia e do Estado de Direito. A aproximação com a Câmara fortalece nossa atuação em benefício da população”, afirmou o presidente.

Por sua vez, Andréa Valdevite convidou o presidente da Câmara para visitar a sede da OAB em São Carlos e conhecer os integrantes da diretoria. A ideia é intensificar a cooperação em projetos voltados ao desenvolvimento da cidade e ao aprimoramento da legislação municipal.

No encontro, Lucão também anunciou a Sessão Solene em homenagem aos Advogados do Ano, que ocorrerá no dia 8 de agosto, no plenário da Câmara. Serão homenageados o Dr. Claudecir Passador e a Dra. Fabiana Carlino Luchesi, em reconhecimento à trajetória profissional e à contribuição à advocacia são-carlense.

A aproximação entre o Legislativo e a OAB é vista como um passo importante na construção de políticas públicas mais participativas e no fortalecimento institucional de São Carlos.

“A união entre as instituições é essencial para o progresso da cidade. Trabalhar juntos é a melhor forma de atender as demandas da população”, reforçou Lucão Fernandes.



