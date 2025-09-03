Lei do vereador Bruno Zancheta que propõe inclusão com vagas de estacionamento para pessoas com TEA está em pleno funcionamento

A cidade de São Carlos deu mais um importante passo na promoção da inclusão. Além das vagas implantadas na região central, agora diversos estabelecimentos comerciais privados também estão aderindo à implantação de vagas exclusivas de estacionamento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa é resultado da Lei Municipal nº 20.472/2021, de autoria do vereador Bruno Zancheta, que visa garantir mais acessibilidade e respeito às necessidades específicas dessa população. A expansão da medida para o setor privado reforça a importância de que a inclusão seja uma responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade civil.

“Essa é uma vitória para as famílias e para a causa da inclusão. Essa implantação é fruto do diálogo com a comunidade e agora começa a fazer a diferença na prática. Queremos uma São Carlos cada vez mais acessível para todos. Com a junção de forças e foco em políticas públicas eficientes, fazemos a diferença na vida das pessoas”, destacou o vereador Bruno Zancheta, que preside a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência do legislativo.

A ampliação das vagas para estabelecimentos privados representa mais uma etapa do processo de conscientização e garantia de direitos, reforçando o papel fundamental da lei na construção de uma cidade inclusiva e preparada para atender às diferentes necessidades da população

