Lei do Vereador Bruno Zancheta que garante acompanhante para pessoas com deficiência é aprovada na Câmara

A proposta, de autoria do vereador Bruno Zancheta e que contou com uma emenda da Vereadora Fernanda Castelhano, visa garantir mais segurança, conforto e dignidade para a população com deficiência, proporcionando a presença de um acompanhante. "A presença de um responsável ou acompanhante é essencial para apoiar no processo de atendimento médico e em tudo que for necessário".

O vereador Bruno Zancheta falou sobre o intuito da lei: "A ideia por trás dessa lei é promover a inclusão e acesso à saúde de maneira mais humana e respeitosa para todos. Pessoas com deficiência enfrentam uma série de desafios diários, e quando precisam de atendimento médico, ter um acompanhante pode ser a diferença entre o conforto e a vulnerabilidade. Essa lei visa garantir que, em todas as situações, essas pessoas não se sintam sozinhas e tenham o suporte necessário para enfrentar os desafios que surgem."

Aprovada pela Câmara Municipal, a lei agora segue para a sanção, um passo crucial para sua implementação. A medida é um grande avanço para a acessibilidade e para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Este é mais um passo significativo na luta por um mundo mais acessível e inclusivo para todos.

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, por unanimidade, a lei que assegura a presença de um acompanhante para pessoas com deficiência, independentemente de sua idade, durante consultas, exames, internações.