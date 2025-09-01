(16) 99963-6036
Guto Zacarias e Kim Kataguiri destinam R$ 1 milhão em recursos para São Carlos atendendo pedido de Bruno Zancheta

01 Set 2025 - 17h44Por Jéssica C.R.
A cidade de São Carlos foi contemplada com mais de R$ 1 milhão em recursos parlamentares, conquistados por meio do mandato do Vereador Bruno Zancheta junto aos deputados federais Guto Zacarias e Kim Kataguiri.

Os valores destinados contemplam diferentes áreas estratégicas do município. Entre eles, estão R$ 300 mil para a área da segurança de Guto Zacarias liberado em agosto de 2025, além de R$ 250 mil para a aquisição de um carro elétrico que será incorporado à frota da Guarda Civil Municipal. Também foram destinados R$ 250 mil para a compra de uma ambulância que reforçará os atendimentos na saúde pública, R$ 120 mil enviados por Kim Kataguiri para ampliar os cuidados voltados aos pacientes com fibromialgia e R$ 150 mil destinados ao fortalecimento do Batalhão da Polícia Militar.

O vereador Bruno Zancheta destacou a importância dessa conquista e agradeceu aos parlamentares pelo apoio:

“É uma imensa alegria anunciar esses investimentos que chegam para transformar setores fundamentais da nossa cidade. Nossa cidade sofre muito sem representatividade direta nas esferas estadual e federal.

“Quero agradecer de forma especial ao deputado Guto Zacarias e ao deputado Kim Kataguiri pela confiança e parceria com São Carlos. Esses recursos vão impactar diretamente a vida das pessoas, trazendo mais qualidade na saúde, mais segurança pública e modernização dos serviços. Reitero meu compromisso de continuar buscando investimentos e lutando por melhorias para toda a nossa população.”


Com a chegada desses recursos, São Carlos dá mais um passo importante no fortalecimento das políticas públicas em saúde, segurança e inovação, consolidando parcerias que trazem resultados concretos para a cidade.

