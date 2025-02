Guerreiro sugere merenda e kits alimentação aos finais de semana e feriados

Merenda escolar - Crédito: Agência Brasil

O vereador Leandro Guerreiro (PL) apresentou uma indicação para a criação do Programa Merenda Feliz em São Carlos, cuja proposta busca ampliar a oferta de alimentação escolar para os alunos da rede municipal, garantindo refeições também aos finais de semana e feriados. “Muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras, e sabemos que, para milhares de estudantes, a merenda escolar é uma refeição fundamental”, destacou o parlamentar.

Essa propositura se inspira em projetos semelhantes implementados em cidades como Guarulhos (SP) e no Estado de Minas Gerais, onde a continuidade da alimentação escolar demonstrou impactos positivos, como a redução da evasão, a melhora no desempenho acadêmico e o incentivo a hábitos alimentares mais saudáveis. “Nossa principal meta é assegurar a segurança alimentar dos estudantes, sendo que esse reforço é uma fonte essencial de vitaminas e proteínas”, observou o vereador.

Para viabilizar o programa sem gerar custos elevados ao município, Guerreiro propõe a implementação gradual dessa iniciativa, começando com um projeto-piloto em algumas escolas da região do Aracy e em datas específicas. Com a aprovação e o êxito da ação, a intenção é expandi-la para toda a rede municipal de ensino, cobrindo todos os finais de semana e feriados. “Com o avanço do plano de expansão, podemos garantir que todos os alunos das escolas municipais não fiquem sem uma refeição nutritiva nos dias em que não há aulas”, afirmou.

Além da oferta de refeições balanceadas aos sábados e domingos, a proposta prevê a distribuição de kits de alimentos em feriados, bem como o acompanhamento nutricional e social dos alunos. Outra medida sugerida é a parceria com agricultores locais e fornecedores regionais, fomentando a economia local e garantindo a qualidade dos alimentos servidos. “Esse projeto é uma questão de dignidade para a população mais carente da cidade”, comemorou o edil.

