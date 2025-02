Guerreiro protocola moção de repúdio à administração do ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT)

Vereador Leandro Guerreiro -

O vereador Leandro Guerreiro (PL) protocolou uma moção na Câmara Municipal de São Carlos manifestando repúdio à administração do ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), cuja contabilidade acumulou um endividamento da ordem de R$ 1,1 bilhão. “Quando o PT governou nossa cidade por longos e tenebrosos 12 anos, também foram registrados graves problemas nas finanças”, relembrou o camarista.

Os números apresentados pelo secretário de Fazenda e Planejamento de Araraquara, Roberto Pereira, detalharam o passivo do município: R$ 212 milhões em obrigações de curto prazo, R$ 562 milhões em débitos de longo prazo, R$ 60 milhões em serviços contratados e não executados, R$ 195 milhões referentes a processos judiciais e R$ 42 milhões classificados como "pedaladas fiscais". Esse processo travou o fluxo administrativo da prefeitura. “O PT sempre foi expert em torrar o dinheiro da população”, lamentou o parlamentar.

Para Guerreiro, a condução financeira da gestão de Edinho Silva foi marcada por "imprudência e irresponsabilidade". Segundo ele, "o ex-prefeito sempre se vendeu como um modelo de gestor, mas o que deixou para a cidade foi um rombo bilionário que prejudicou investimentos essenciais", destacando o endividamento de setores fundamentais, como saúde, segurança, educação e infraestrutura.

Além dos impactos financeiros, o parlamentar do PL ressaltou o desgaste político causado por esse enorme escândalo. "A dívida astronômica colocou a Morada do Sol no noticiário nacional de forma negativa e pejorativa”, observou. “O nome do município está associado ao descontrole fiscal e ao desmazelo gerencial, afastando investidores e prejudicando toda a economia local", completou.

O vereador também questionou a influência política de Edinho Silva dentro do Partido dos Trabalhadores, lembrando que ele é o principal cotado para assumir a presidência da legenda. "Se essa é a referência de administração que o PT está exaltando, imaginem o que pode acontecer com qualquer Executivo nas mãos dessa turma", criticou.

A moção de repúdio reforçou a necessidade de punir todos os responsáveis envolvidos nessa crise financeira de Araraquara, herdada pelo atual prefeito, Doutor Lapena (PL), que terá um árduo trabalho para recolocar as contas da prefeitura no eixo correto. O edil exige providências dos órgãos jurídicos competentes. "Não podemos permitir que esse tipo de desgoverno fique impune”, bradou Guerreiro. “Edinho apoiou Newton Lima em São Carlos, onde poderíamos cair nesse limbo de rombo bilionário com altíssimos gastos desnecessários", concluiu.

Leia Também