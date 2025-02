Guerreiro elabora projeto de consciência social e cibernética

Vereador Leandro Guerreiro -

O vereador Leandro Guerreiro (PL) protocolou na Câmara Municipal de São Carlos, um projeto de lei que institui o Programa de Cidadania Digital e Responsabilidade nas Redes Sociais. A iniciativa busca conscientizar e educar a população sobre o uso ético e seguro das redes sociais, sem gerar custos adicionais para o município. "Não podemos ignorar o impacto das redes sociais na vida das pessoas", observou o parlamentar da legenda liberal. "Precisamos ensinar que liberdade de expressão não é sinônimo de ataque gratuito", completou.

Essa propositura prevê parcerias com escolas, universidades, organizações não governamentais (ONGs) e empresas de tecnologia para oferecer palestras, debates e oficinas educativas, além de campanhas de conscientização, concursos e eventos públicos. "Precisamos maximizar o alcance das informações utilizando todas as ferramentas digitais gratuitas", ratificou Guerreiro. "A meta é engajar políticos, líderes comunitários, professores, especialistas, influenciadores e empresários locais para amplificar essa mensagem em toda a sociedade", destacou.

Os temas abordados incluem ética, segurança digital, liberdade de expressão, disseminação de fake news, discursos de ódio, responsabilidade social e confiança comunitária no ambiente online. O Poder Executivo será encarregado de regulamentar e acompanhar toda implantação do processo indicando os órgãos ou entidades coordenadoras, sem a necessidade de recursos financeiros adicionais. "Nossa sociedade precisa entender que o que falamos no mundo digital tem consequências severas no mundo real", esclareceu o vereador. "Esse programa não é apenas sobre evitar acusações mentirosas ou cyberbullying, mas sobre promover uma convivência digital harmoniosa e respeitosa entre os usuários conectados", enfatizou.

Com aprovação legislativa e sanção do prefeito Netto Donato (PP), o Programa de Cidadania Digital promete fortalecer o sistema de educação e o bom senso comportamental no meio digital, oferecendo ferramentas essenciais para que a população de São Carlos navegue com segurança e responsabilidade em um mundo cada vez mais conectado. "Estamos dando um passo importante para preparar nossa cidade para os desafios do ambiente virtual", comemorou Guerreiro. "A ideia é que as pessoas participem ativamente, aprendam e compartilhem todos os conhecimentos adquiridos nesse projeto", complementou.

